jueves 30 de julio de 2026
30 de julio de 2026 - 15:36

Comiezan a llegar las facturas de electricidad con aumento a los usuarios del interior bonaerense

Se trata de un incremento de hasta el 3,5%, producto de la actualización de tarifgas y los cambios en el régimen de subsidios. Abarca a distribuidoras y cooperativas.

Los consumos de electricidad, en la mira.&nbsp;

Los consumos de electricidad, en la mira. 

DIB

Los usuarios del servicio eléctrico en el interior bonaerense y La Plata comenzarán a recibir en agosto las facturas con el impacto del último aumento de tarifas, lo que implica un incremento de hasta el 3,5.

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El impacto final en las facturas dependerá de la distribuidora, la categoría tarifaria, el nivel de consumo y la existencia o no de subsidios. Según las estimaciones oficiales, los aumentos oscilarán entre el 1,5% y el 3,5%.

Un usuario residencial sin subsidios y con un consumo medio pasará de pagar unos $54.800 a $56.700, con impuestos incluidos. En tanto, un usuario alcanzado por el régimen de subsidios pagaba cerca de $37.200 y pasará a abonar alrededor de $37.750.

La medida había sido definida a fines de junio y se aplicó desde este mes, por lo que las facturas que reflejan ese incremento. Además del nuevo cuadro tarifario, se aplica un cambio en la política de subsidios nacional.

Fuente: Agencia DIB.

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