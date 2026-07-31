En medio de la crisis de endeudamiento familiar, el Banco Provincia refinanció a 95.000 clientes

El endeudamiento complica cada vez más a las familias. Archivo DIB.

El Banco Provincia informó hoy que lleva refinanciadas deudas por un total de $352.505 millones, en operaciones de “desendeudamiento” que ya alcanzaron a 94.703 clientes afectados por la crisis de mora en los créditos, un fenómeno que estás alcanzando niveles inéditos en Argentina.

El Banco precisó que la gestión de las líneas de desendeudamiento puede realizarse a través del Centro de Contacto Telefónico “o mediante ofertas digitales personalizadas disponibles en Home Banking BIP y BIP Móvil, de acuerdo con el perfil de cada cliente”.

Los datos del BP se conocen en momento en que la morsidad en los hogares alcanzó un récord crítico, llegando al 12,3% en bancos y rozando el 30% en billeteras virtuales, con 5,8 millones de personas en situación de incumplimiento. Este nivel máximo en los últimos 20 años refleja un deterioro continuo impulsado por la caída del poder adquisitivo.

De acuerdo con datos oficiales del Banco Central (BCRA) y un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la imposibilidad de los hogares para afrontar sus deudas acumula 19 meses consecutivos en aumento. Esto refleja un escenario donde el financiamiento dejó de ser una herramienta de inversión y pasó a convertirse en un mecanismo de subsistencia para cubrir gastos básicos.

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