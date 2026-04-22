La Justicia decretó la quiebra de la cooperativa láctea SanCor tras un pedido de la propia firma, que declaró no poder afrontar sus deudas. La resolución fue dictada por el juez Marcelo Gelcich , a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial de la 4ª Nominación de Rafaela .

La cooperativa mantiene un pasivo cercano a los US$ 120 millones y había solicitado la quiebra al no poder cumplir con un plan de pagos que permitiera saldar compromisos con más de 1.500 acreedores.

La empresa se encontraba en concurso preventivo desde febrero de 2025, al que había ingresado con el objetivo de alcanzar “una solución definitiva que garantice la consolidación de SanCor”. Sin embargo, el fallo judicial de este miércoles dio por fracasado ese proceso al establecer que corresponde una “quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo”.

Según consignó la agencia Noticias Argentinas , la situación económica de la firma no mejoró durante el concurso, sino que se agravó con el paso de los meses. El expediente señala que el pasivo postconcursal crecía a un ritmo cercano a los $ 3.000 millones mensuales. En ese marco, se detalló que al momento de la quiebra acumulaba $ 12.788 millones en salarios impagos entre mayo de 2025 y enero último, $ 6.349 millones de deuda impositiva y previsional, $ 3.380 millones en aportes adeudados a obras sociales y sindicatos, y $ 13.313 millones en deudas comerciales. A ello se suma el pasivo concursal, con compromisos superiores a los US$ 86 millones.

Frente a este escenario, el magistrado resolvió avanzar con la quiebra al considerar que “la empresa no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurándose un cuadro de insolvencia no susceptible de reversión”.

SanCor seguirá funcionando

Pese a la medida, el juez dispuso la continuidad operativa de la empresa de manera transitoria mientras avanza el proceso judicial. En ese sentido, advirtió que un cese total de la actividad “causaría un perjuicio a los 914 trabajadores en relación de dependencia, a los acreedores laborales con créditos prontopagables pendientes de cancelación, a proveedores y a los acreedores en general”.

De cara a las próximas etapas, el fallo estableció que “los bienes de SanCor son incautados por los síndicos y deben ser conservados en el mejor estado posible, para el momento próximo de su venta”. Además, anticipó que “se convocará a interesados para comprar las plantas industriales (en conjunto o por separado), a través de una licitación”.

Por último, se dispuso que durante el proceso de transición hacia una eventual venta de la compañía, “los administradores del Consejo de SanCor (presidente Oscar Sapino y otros) deben colaborar con los síndicos”.

Fuente: Agencia DIB