La inflación del Gran Buenos Aires fue idéntica a la nacional: 3,4%

Inflación según el Indice de Precios al Consumidor del Indec.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la inflación de marzo fue de 3,4% a nivel nacional, sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En ese marco, el Gran Buenos Aires (GBA) y la Región Pampeana mostraron variaciones en línea con el promedio general, con registros de 3,4% y 3,3%, respectivamente.

De acuerdo con el informe oficial, en el GBA la división con mayor aumento también fue “Educación”, con una suba de 10,7%, en coincidencia con el inicio del ciclo lectivo. Le siguieron “Transporte”, con un incremento de 4,7%, y “Prendas de vestir y calzado”, 4,2%. En la Región Pampeana, en tanto, “Educación” también encabezó los aumentos, con una suba de 12,1%, en este caso seguido de “Recreación y cultura”, 4,4%.

El rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas” tuvo una incidencia significativa en ambas regiones. En el GBA, la suba fue de 2,9%, impulsada principalmente por aumentos en carnes y derivados. En la Región Pampeana, el incremento fue mayor, 3,5%.

Por el lado del GBA, lo que más subió fue el kilo de naranja (8,5%), a $ 1.905,07. Le siguieron el kilo de carne picada común (8,4%), $ 10.324,46, y la paleta (8%), $ 17.088,45. En cambio bajaron sus precios la lechuga (-8,6%), a $ 3.415,87; la manzana deliciosa (-12,4%), a $ 4.072,72; y el limón (-12,5%), a $ 3.002,54. Otros precios de la canasta de GBA son pan francés tipo flauta, $ 4.268,70; leche fresca entera, $ 1.735,73; asado, $ 17.784,79; yerba mate (500 gramos), $ 2.511,82; aceite de girasol (1,5 litros), $ 6.078,82.

Canasta En cuanto a los servicios, el Indec indicó que registraron incrementos superiores a los bienes en ambas regiones. Este comportamiento estuvo vinculado, entre otros factores, con ajustes en transporte, tarifas y educación, que impactaron en el índice general. Por otro lado, algunas divisiones mostraron variaciones más moderadas. “Equipamiento y mantenimiento del hogar” registró subas de 1,3% y 1,5%, mientras que “Bienes y servicios varios” aumentó 1,8% en el GBA y 1,6% en la Región Pampeana. Siempre de acuerdo con el Indec, la Región Pampeana abarca Bahía Blanca, Concordia, Córdoba, Gran La Plata, Mar del Plata, Paraná, Rafaela, Río Cuarto, Gran Rosario, Gran Santa Fe, Santa Rosa, Tandil, Villa María y Zárate. En tanto, Gran Buenos Aires es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 partidos del Gran Buenos Aires. Fuente: Agencia DIB

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