La inflación en CABA se aceleró al 3,1% en enero, la mayor alza en 10 meses

El aumento de precios en CABA es un anticipo al dato nacional de la inflación que publicará el INDEC este martes 10, al que se estima rondará 2,5%-

La inflación del mes de enero en CABA volvió a subir, como en los últimos diez meses.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se aceleró al 3,1% en enero y alcanzó el mayor nivel en 10 meses, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA). De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 31,7% en el primer mes del año.

La inflación en territorio porteño subió en enero 0,4 puntos porcentuales frente a diciembre (2,7%), continuando la tendencia de aceleración que viene exhibiendo el IPC desde septiembre pasado, cuando retomó la senda de las cifras superiores al 2%, informó NA.

La inflación porteña en detalle

El reporte del organismo estadístico indicó que la variación de enero respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Recreación y cultura, Restaurantes y hoteles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Seguros y servicios financieros y Transporte.

El aumento de precios en CABA sirve como anticipo al dato nacional que publicará el INDEC este martes 10 de febrero, que se espera que se ubique en torno al 2,5%, según estiman las consultoras privadas.

Durante el mes de enero, los Bienes registraron una suba de 2,3%, por debajo de los Servicios que aumentaron 3,5%. En la comparación interanual, los Bienes exhibieron una suba de 26,2% y los Servicios de 35,0%.

Desagregando por subíndices, durante el mes pasado la agrupación Resto IPCBA -proxy de la inflación núcleo- promedió un incremento de 2,2%. En términos interanuales, se desaceleró hasta 32,9% interanual (-0,7 p.p. respecto del mes previo). La agrupación Regulados, en tanto, aumentó 1,7% en enero, y trepó 30,9% a nivel interanual.

En enero, el mayor incremento entre las agrupaciones medidas estuvo en Estacionales, que escaló 15,8% impulsado por los consumo característicos de las vacaciones como el Transporte de pasajeros/as por aire (42,9%), los paquetes turísticos (41,6%), y los servicios de alojamiento (26,4%).

El alza por rubros

  • Recreación y cultura: 7,4%
  • Restaurantes y hoteles: 5,3%
  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: 4,0%
  • Seguros y servicios financieros: 4,0%
  • Transporte: 3,7%

Esperando al INDEC

El dato porteño se da a conocer en la previa del índice nacional, que está envuelto en polémica por la decisión gubernamental de postergar la actualización prevista para el comienzo de 2026, lo que terminó derivando en la salida de Marco Lavagna del INDEC.

En contraste con el organismo estadístico nacional, el IDECBA ya tiene la fórmula actualizada al medir la inflación sobre la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18 con base 2021, la cual se debía implementar este mes en todo el país pero que finalmente seguirá con la ENGHo 2004/05.

Fuente Agencia DIB

La soja de primera y de segunda mostraron signos de incipiente estrés hídrico. 

Un informe del INTA San Pedro determinó que enero de 2026 fue el más seco de los últimos 60 años

