La salida de Marco Lavagna del Indec: lo reemplaza su número 2 y por ahora no habrá cambio de metodología

El economista Marco Lavagna presentó este lunes su renuncia como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ), una decisión que sacudió al organismo en la previa de un hito técnico clave: la publicación del primer Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) elaborado con la nueva metodología.

La salida fue confirmada por fuentes oficiales y se produjo en un clima de “ruidos internos”, atravesado por el congelamiento salarial dentro del instituto y el consecuente malestar entre los trabajadores. El ministro de Economía, Luis Caputo , anunció esta misma tarde que Pedro Lines será el nuevo titular del organismo. Así lo informó en diálogo con Radio Rivadavia , donde confirmó que el actual número 2 quedará a cargo del Instituto.

Desde ATE Indec manifestaron su preocupación por el momento elegido para el recambio. “Nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta la renuncia a ocho días de la salida del IPC con la nueva ponderación”, advirtió el delegado Raúl Llaneza, quien volvió a reclamar un “Indec independiente del poder político”.

Lavagna había asumido al frente del organismo el 30 de diciembre de 2019, al inicio de la presidencia de Alberto Fernández . Con pasado legislativo en el Frente Renovador, su perfil técnico le permitió sostenerse en el cargo incluso tras la llegada de Javier Milei y el giro político del Gobierno. Durante su gestión, el Indec continuó el proceso de normalización y consolidación de estadísticas públicas, preservando los estándares de transparencia recuperados luego de los años de intervención.

Su partida coincide con la anunciada puesta en marcha del renovado IPC, una actualización largamente postergada que busca reflejar con mayor fidelidad los hábitos de consumo actuales de los hogares argentinos. El nuevo índice adopta la clasificación Coicop 2018, que eleva a 13 las divisiones de relevamiento al incorporar “Seguros y servicios financieros”, y utiliza como base de ponderación la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, en reemplazo del relevamiento de 2004.

El reemplazante de Marco Lavagna, Pedro Lines, es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, máster en Economía por el Centro de Estudios Macroeconómicos y actualmente cursa una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral.

Se desempeña como director técnico del Indec, donde coordina la elaboración del Programa Estadístico Anual del País. Además, supervisa el desarrollo de normas y procedimientos técnicos vinculados con la planificación, el diseño, la implementación y la evaluación de censos y encuestas, así como la producción de indicadores sociales y económicos.

Durante la entrevista con Radio Rivadavia, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a los cambios que el Indec preveía introducir en la elaboración del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el indicador que mide la inflación.

“Se viene trabajando en la nueva metodología del Indec y Marco (Lavagna) tenía previsto implementarla ahora. Con el Presidente siempre tuvimos la visión de que el cambio debía realizarse una vez que el proceso de desinflación estuviera totalmente consolidado”, señaló Caputo. En ese sentido, afirmó que el Gobierno “mantendrá el índice actual hasta que el proceso de desinflación esté consolidado”.

Entre los cambios de metodología más relevantes se destaca el mayor peso de Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles, cuya incidencia pasa de 9,4% a 14,5%. Esto implica que los ajustes tarifarios tendrán ahora un impacto más directo en el nivel general de inflación. Transporte también gana protagonismo, al subir de 11% a 14,3%, con mayor influencia de combustibles y boletos. Comunicaciones prácticamente duplica su ponderación, de 2,8% a 5,1%, reflejando la centralidad de internet y telefonía celular, mientras que Educación aumenta de 2,3% a 3,1%.

Otros rubros como Salud se mantienen relativamente estables, al pasar de 8% a 9,1%. En cambio, Alimentos y Bebidas reduce su peso del 26,9% al 22,7%, una modificación relevante si se tiene en cuenta que este capítulo explicó buena parte de la aceleración inflacionaria del último cuatrimestre de 2025. La nueva canasta también captura una mayor participación de alimentos procesados, donde pesan más los componentes industriales, logísticos y comerciales.

Prendas de Vestir y Calzado pierden relevancia (de 9% a 6,8%), mientras que Recreación y Cultura sube de 7,3% a 8,6%, en línea con un mayor gasto en esparcimiento.

En términos generales, los analistas señalan que el nuevo esquema puede arrojar registros más altos si los servicios aumentan por encima de los bienes, y una inflación más moderada en el escenario inverso. A modo ilustrativo, una suba del 10% en la carne habría sumado 1,07 puntos al IPC con la canasta anterior, contra 1,03 con la metodología actual.

