La coparticipación a los municipios bonaerenses cayó 12%: ¿cuáles perdieron más?

La coparticipación bruta que reciben los municipios bonaerenses cayó en los dos primeros meses de este año un 12% en términos reales , de acuerdo a un estudio de la consultora PPA, que agrega además que las comunas están perdiendo fondos de libre disponibilidad en favor de los que tienen asignación específica.

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El estudio de PPA se enfoca en la coparticipación bruta que es el 16,14% de sus recursos totales que la provincia gira automáticamente a las intendencias, antes de detraerle fondos por aportes específicos para el financiamiento de instituciones (IPS o IOMA) y otros fondos compensadores.

El trabajo indica que en enero y febrero hubo una caída de $14.820 millones en las transferencias totales. “Se explica principalmente por una caída del 12% de la coparticipación bruta”, durante ese período, indicó PPA.

Según PPA “la estructura de transferencias muestra un cambio relevante" : Caen los recursos de libre disponibilidad. Aumentan los fondos con asignación específica En el primer bimestre: Coparticipación bruta: (-$94.963 millones) Fondo de Financiamiento Educativo: (+$80.005 millones)”, lo que implica una perdida de autonomía relativa de los intendentes.

De hecho, una delegación del Foro de Intendentes de la UCR que encabezó su presidente, Maximiliano Suescún, le pidió al ministro de Gobierno Carlos Bianco hacer de libre disponibilidad el Fondo de Fortalecimiento Municipal, un monto que hoy está en el 70%.

Ganadores y perdedores

Más allá del promedio, en los dos primeros meses hubo municipios que recibieron más coparticipación bruta mientras que otros recibieron menos.

En ese punto, PPA es que “incluso municipios que mejoraron mucho su coeficiente de reparto en el 2026 (es el coeficiente por el cual se define cuánto del 16,1% que se transfiere le toca a cada uno), en el 2026, no lograron compensar la caída de la masa coparticipable ”.

Pero así y todo hubo ganadores: en el total de transferencias (todos los fondos) 53 municipios tuvieron subas. Se destacan: Carmen de Areco (+14,5%), Lobos (+10,1%), General Rodríguez (+9,8%), Chacabuco (+8,7%), Monte (+8,5%), Campana (+8,1%), Cap. Sarmiento (+7,9%), Pergamino (+7,8%), y Cañuelas (+7%)

Y a la vez ,m otros registraron caídas superiores al 3%. Se destacan San Isidro (-11,7%), Pinamar (-10,8%), Vicente López (-10,2%), Villa Gesell (-9,2%), Malvinas Argentinas (-9%), Monte Hermoso (-8,9%), Saavedra (-7,8%), General San Martin (-7,8%) y General Viamonte (-7,7%).