La construcción en el Gran Buenos Aires cerró 2025 con un alza anual del 22,9%

El Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró una suba del 1,4% en diciembre respecto del mes anterior, según el Indec.

El Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró una suba del 1,4% en diciembre respecto del mes anterior. Con este incremento, el sector cerró el año con una variación acumulada del 22,9%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El resultado mensual fue impulsado principalmente por el capítulo de materiales, que superó el promedio general con un avance del 1,6%.

Dentro del análisis por capítulos, el rubro Materiales lideró los aumentos mensuales, seguido por la Mano de obra y los Gastos generales, ambos con un incremento del 1,3%. En términos de incidencia, los materiales aportaron 0,68 puntos porcentuales a la variación del nivel general, mientras que la mano de obra representó 0,63 puntos. Por su parte, los gastos generales, aunque con menor peso relativo, incorporaron nuevos valores tarifarios en electricidad autorizados por el ENRE y actualizaciones en servicios de agua, cloaca y gas.

El comportamiento de los insumos fue heterogéneo durante el último mes del año. Los mayores aumentos se observaron en artefactos de iluminación y portero eléctrico (3,6%), seguidos por el cemento, cal y yeso (2,9%) y las mesadas de granito (2,9%). En contraste, algunos grupos de materiales registraron estabilidad o incluso leves bajas, como es el caso de los muebles de madera para cocina, que descendieron un 0,7%, y los equipos contra incendios, que apenas subieron un 0,2%.

Precios Construcción En cuanto a la Mano de obra, el incremento del 1,3% mensual refleja el impacto del acuerdo salarial de la Uocra de noviembre. Esta suba se desglosa en un aumento del 1,2% en la mano de obra asalariada y un alza más pronunciada del 2,1% en los subcontratos de mano de obra. Al cierre del año, este capítulo fue el que mayor presión ejerció sobre el índice anual, acumulando un crecimiento del 23,7% frente al 21,3% registrado en los materiales.

El informe también detalla la evolución por ítems de obra, donde se destacan las variaciones en tareas de terminación. Los rubros de Ascensores y Yesería encabezaron las subas con un 1,9% cada uno, seguidos por Pintura (1,7%) y Carpintería de madera (1,6%). Por el contrario, la carpintería metálica y herrería fue el ítem con menor movimiento, registrando apenas un 0,4% de incremento mensual. Estas variaciones impactan de forma directa en los costos finales de las viviendas unifamiliares y multifamiliares de la región. Fuente: Agencia DIB

