lunes 13 de abril de 2026
13 de abril de 2026 - 18:23

Juicio por YPF en Nueva York: otro paso a favor de Argentina

En un nuevo revés para los fondos demandantes, la Cámara de Nueva York suspendió todas las apelaciones del juicio de YPF, que originalmente obligaba a Argentina a pagar US$16.100 millones.

Por Agencia DIB
El juicio por la reestatización de YPF va camino a ser desestimado definitivamente.

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Este lunes, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dejó en suspenso todas las apelaciones pendientes vinculadas al juicio por la expropiación de YPF en 2012, lo que es una muy buena señal para la República Argentina.

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Esta nueva decisión del tribunal corrobora lo sucedido a fin de marzo con la revocación de la condena de US$16.100 millones impuesta por la jueza de primera instancia Loretta Preska.

El futuro del juicio

De esta manera se cancela la audiencia que estaba prevista para este jueves, en la que Burford, el financiador de los fondos litigantes, iba a pedir que se avanzara con la transferencia de acciones de la petrolera, uno de los pedidos que hizo a lo largo del juicio para intentar embargar sus activos.

Después de la Cámara de Apelaciones, a Burford le queda como última instancia recurrir a la Corte Suprema de los Estados Unidos.

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