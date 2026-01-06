martes 06 de enero de 2026
6 de enero de 2026 - 08:47

Inundaciones: prorrogan la emergencia agropecuaria a varios distritos bonaerenses

La Provincia otorga beneficios fiscales y crediticios para productores rurales afectados por el avance del agua.

Por Agencia DIB
Las inundaciones afectan a miles de hectáreas en la provincia. (Foto: Patricia Gorza)

El Gobierno bonaerense extendió la declaración de emergencia agropecuaria por inundaciones a más de una decena de partidos del interior provincial, en un reconocimiento explícito de la persistencia y magnitud del daño productivo. Las medidas van de prórrogas a nuevas declaraciones de emergencia y/o desastre agropecuario, con impacto directo sobre productores rurales afectados por excesos hídricos.

Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial se declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario por inundación en cinco partidos: Pehuajó, Junín, Tapalqué, Rauch y Maipú. Será también para el período 1° de septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2026.

En el caso de Pehuajó, la medida alcanza a la totalidad de sus circunscripciones; en Junín, Tapalqué, Rauch y Maipú, a amplias zonas rurales definidas por circunscripción catastral.

La emergencia también fue declarada para la mayor parte de las circunscripciones rurales de los partidos de General Guido, Daireaux, Carlos Tejedor y Dolores, donde el impacto de las inundaciones obligó a establecer un régimen excepcional desde el 1° de noviembre de 2025 hasta el 30 de abril de 2026.

A ese cuadro se suma la prórroga de la emergencia en General Alvear, Las Flores y Chacabuco, donde la Provincia extendió un régimen ya vigente hasta fines de abril de 2026.

Finalmente, otro decreto prorrogó la emergencia en el partido de Roque Pérez, donde las circunscripciones III, IV, V, VII y VIII continuarán bajo ese régimen entre el 1° de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de este año. Según la justificación, las condiciones que motivaron la declaración original no solo no se revirtieron sino que siguen afectando la capacidad productiva de los establecimientos rurales, según evaluaciones técnicas, informes agroclimáticos y relevamientos en campo.

Con esta medida, los productores que pertenezcan a esas zonas podrán tramitar exenciones impositivas en el impuesto inmobiliario rural y podrán acceder a créditos preferenciales del Banco Provincia.

Fuente: Agencia DIB

