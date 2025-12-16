Intensa agenda productiva en Mar del Plata del Ministerio de Desarrollo Agrario

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez , desarrolló una intensa agenda de actividades en el partido de General Pueyrredón , con eje en “el fortalecimiento de la producción de alimentos, el agregado de valor y el trabajo articulado con el entramado empresarial local” . La jornada incluyó la entrega de certificados a Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos Artesanales (PUPAA) , una visita a productores de kiwi y un encuentro con referentes del sector industrial, productivo y comercial en Mar del Plata , en el marco del cierre de año de la UCIP.

La recorrida comenzó en Campo de Kiwi , donde el ministro fue recibido por Andrés Pilaftsidis . El establecimiento cuenta con 30 hectáreas dedicadas a esta fruta, de las cuales diez se encuentran en plena producción. “ Buscan llevar la producción local al millón de kilos , destacando el potencial de la fruta con Indicación Geográfica”, destacó el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense (MDA) en un comunicado.

Más tarde, en el Centro Comercial Banquina del Puerto , Rodríguez encabezó la entrega de certificados de habilitación a PUPAA . Con 95 unidades certificadas y más de 100 elaboradores habilitados, General Pueyrredón se convirtió en el partido con mayor cantidad de PUPAAs registradas en la provincia de Buenos Aires . Los rubros abarcan conservas y encurtidos, productos de harinas y semillas, miel y derivados apícolas, panificados y confitería, entre otros.

Durante la actividad, el ministro remarcó el alcance de esta política pública: “Tomamos una decisión muy importante, que es generar una habilitación de carácter provincial para emprendedores y productores de alimentos a pequeña escala”.

En ese sentido, explicó que “lo que hicimos fue adaptar el Código Alimentario Argentino en la provincia para permitir que quien produce a pequeña escala pueda habilitarse, con controles del Ministerio en materia de inocuidad y calidad, y con acceso a un mercado de 17 millones de bonaerenses”.

Barreras históricas

Rodríguez subrayó que la normativa PUPAA permitió destrabar barreras históricas para los pequeños productores: “Antes, la normativa era prácticamente de imposible cumplimiento, con exigencias edilicias desproporcionadas para alguien que produce para ferias o ventas directas. Con la normativa PUPAA se piensa qué condiciones son realmente necesarias para garantizar la inocuidad, sin exigir requisitos inviables”. Y agregó: “Hoy hay más de mil emprendedores y emprendedoras habilitados como PUPAA en la provincia. No solo se legaliza el producto, se legaliza el trabajo de quienes producen en sus casas”.

En ese marco, destacó también el valor estratégico del espacio elegido para la entrega de certificados: “Hoy entregamos nuevos certificados en la banquina del puerto, donde además presentamos el horario de verano del Mercado Bonaerense. Es un lugar con mucho tránsito de turistas y marplatenses, una gran vidriera para productos locales”.

Encuentros

La agenda continuó con la participación del ministro en el cierre de año de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata, donde fue recibido por su presidente, Juan Blas Taladrid. Allí mantuvo un encuentro con productores y representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Camilo Kahale, presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), Irineo Quiñones, presidente de FEBAPRI y referentes del sector industrial, productivo y comercial local y provincial. También estuvo presente Fernando José Orengia, vicepresidente 2° de la UCIP y presidente de la Unión Industrial Marplatense.

Del sector agropecuario participaron Pablo Cattafesta, presidente de la Asociación de Productores de Semilla de Papa de Buenos Aires (APPASBA), junto a Leandro Pérsico, socio de Papasud S.A.; Ricardo Velimirovich, presidente de la Asociación Frutihortícola de Productores y Afines de General Pueyrredón (AFHOPyA); Ignacio Casaccia, gerente general de CIFSA; Juan Carlos Dentis, presidente de la Cooperativa Qualitas; Laureano Goycoa, presidente de la Cooperativa ECCOkiwi; Santiago Flores, presidente de AVIMARS; y Carlos Cosentino, vicepresidente de la Asociación Tandilense de Productores Porcinos (APPORTAN).

Coyuntura

Durante la jornada, Javier Rodríguez puso el foco en la coyuntura económica y su impacto sobre la producción y el empleo: “Sabemos que el contexto nacional es muy hostil para los sectores productivos, pero desde la provincia seguimos impulsando políticas para contener y fortalecer, en una situación que es muy difícil en todos lados”. En esa línea, advirtió que “después de dos años del Gobierno de Javier Milei, la gente tiene menos plata en el bolsillo y eso se siente en la demanda, incluso de alimentos. A eso se suman costos altos, tasas de interés muy elevadas y un esquema macroeconómico hostil a la producción”.

El ministro también señaló situaciones críticas en distintas actividades: “Lo vemos en cierres y situaciones críticas de empresas como Marechiare en Mar del Plata, La Suipachense, ARSA en Lincoln, el frigorífico Anselmo en Tres Arroyos, y ahora suspensiones anunciadas por Mondelez”. Y agregó que “se suma la importación de productos frescos, algo que prácticamente no tenía antecedentes, como la importación de tomate para consumo, que baja los precios que recibe el productor y genera una situación muy compleja”.

Financiamiento

Rodríguez destacó el rol del financiamiento como herramienta central de la política productiva bonaerense: “En la provincia de Buenos Aires, aumentó la superficie sembrada y tiene que ver con algo clave: el financiamiento. Desde el inicio de nuestra gestión, hace seis años, el financiamiento es un eje central, tanto a través del Banco Provincia como de líneas específicas con tasas bonificadas”. En ese marco, afirmó que “la provincia de Buenos Aires es líder en superficie de maíz y también en producción de soja, trigo, girasol y cebada. A veces estos datos quedan invisibilizados, pero la provincia es el principal motor productivo del país, y que en seis años se haya consolidado esta tendencia muestra que las herramientas funcionan”.

De acuerdo al texto del comunicado del MDA, “la provincia de Buenos Aires se consolida como el territorio con mayor área sembrada de los principales cultivos extensivos. A la trayectoria de girasol, soja, trigo, cebada y avena, se suma el maíz, que durante la campaña 2024/2025 superó a la provincia de Córdoba con 3.130.724 has. De este modo, Buenos Aires se posicionó como la principal provincia en términos de superficie implantada, concentrando el 33,9% del total nacional, una tendencia que se proyecta con características similares para la campaña 2025/2026”.

Cierre de año

Al finalizar la reunión, Javier Rodríguez encabezó el cóctel de cierre de año de la UCIP, donde aseguró: “Resulta fundamental el compromiso de las empresarias y los empresarios, de las y los trabajadores, y también de la universidad pública. La presencia de esta última es clave para analizar la realidad, aportar conocimiento, formar recursos humanos y contribuir a la búsqueda de soluciones concretas a los problemas que enfrentamos”.

El ministro cerró: “Creemos firmemente que es el trabajo conjunto entre el Estado, el sector privado y el sistema universitario lo que va a permitir impulsar la actividad económica y dar respuesta a los problemas que tenemos como país”.

Fuente: Agencia DIB