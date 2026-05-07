Indec: la construcción registró en marzo una suba interanual de 12,7%

La actividad de la construcción registró en marzo una suba interanual de 12,7%, de acuerdo con el informe de coyuntura elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El indicador sintético (ISAC) también mostró un incremento de 4,7% en la serie desestacionalizada respecto de febrero, mientras que la tendencia-ciclo avanzó 0,7% en el mismo período.

En el acumulado del primer trimestre del año, el índice serie original presentó un aumento de 3,9% en comparación con igual período de 202 5, siempre según el organismo.

El consumo de insumos para la construcción evidenció subas interanuales en la mayoría de los rubros durante marzo . Se destacaron los incrementos en artículos sanitarios de cerámica (24%), pinturas para construcción (18%), hierro redondo y aceros (16,2%) y ladrillos huecos (14,6%). También se registraron aumentos en hormigón elaborado (12,8%), cemento portland (11,6%) y asfalto (10,3%), entre otros. En contraste, el yeso mostró una caída de 4,6% en la comparación interanual.

En términos acumulados del primer trimestre, el Indec informó subas en el resto de los insumos (27,1%), pinturas para construcción (14,3%) y artículos sanitarios de cerámica (13,6%), entre otros. Por otro lado, se observaron bajas en yeso (-10,9%), pisos y revestimientos cerámicos (-9,2%), mosaicos graníticos y calcáreos (-9,1%) y ladrillos huecos (-4,6%).

En relación con el empleo, en febrero de 2026 se contabilizaron 378.687 puestos de trabajo registrados en el sector privado de la construcción, lo que implicó una suba de 1,1% respecto del mismo mes del año anterior. En el acumulado del primer bimestre, el incremento fue de 1,5% interanual.

Por su parte, la superficie autorizada para la construcción en 246 municipios alcanzó en febrero los 997.373 metros cuadrados, lo que representó una caída de 5,3% frente al mismo mes de 2025. En el acumulado del primer bimestre, la baja fue de 0,7% interanual.

Finalmente, la encuesta cualitativa del Indec indicó que el 75% de las empresas dedicadas a obras privadas y el 60,9% de las orientadas a obra pública prevén que el nivel de actividad no variará entre abril y junio. En tanto, el 14% y el 21,6%, respectivamente, estimaron que disminuirá, mientras que el 11% y el 17,5% consideraron que aumentará.

Fuente: Agencia DIB