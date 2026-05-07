jueves 07 de mayo de 2026
7 de mayo de 2026 - 19:46

Indec: la construcción registró en marzo una suba interanual de 12,7%

El indicador sintético (ISAC) también mostró un incremento de 4,7% en la serie desestacionalizada respecto de febrero, mientras que la tendencia-ciclo avanzó 0,7% en el mismo período.

Por Agencia DIB
La construcción según el Indec.

La construcción según el Indec.

La actividad de la construcción registró en marzo una suba interanual de 12,7%, de acuerdo con el informe de coyuntura elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El indicador sintético (ISAC) también mostró un incremento de 4,7% en la serie desestacionalizada respecto de febrero, mientras que la tendencia-ciclo avanzó 0,7% en el mismo período.

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En el acumulado del primer trimestre del año, el índice serie original presentó un aumento de 3,9% en comparación con igual período de 2025, siempre según el organismo.

El consumo de insumos para la construcción evidenció subas interanuales en la mayoría de los rubros durante marzo. Se destacaron los incrementos en artículos sanitarios de cerámica (24%), pinturas para construcción (18%), hierro redondo y aceros (16,2%) y ladrillos huecos (14,6%). También se registraron aumentos en hormigón elaborado (12,8%), cemento portland (11,6%) y asfalto (10,3%), entre otros. En contraste, el yeso mostró una caída de 4,6% en la comparación interanual.

Construcción

En términos acumulados del primer trimestre, el Indec informó subas en el resto de los insumos (27,1%), pinturas para construcción (14,3%) y artículos sanitarios de cerámica (13,6%), entre otros. Por otro lado, se observaron bajas en yeso (-10,9%), pisos y revestimientos cerámicos (-9,2%), mosaicos graníticos y calcáreos (-9,1%) y ladrillos huecos (-4,6%).

En relación con el empleo, en febrero de 2026 se contabilizaron 378.687 puestos de trabajo registrados en el sector privado de la construcción, lo que implicó una suba de 1,1% respecto del mismo mes del año anterior. En el acumulado del primer bimestre, el incremento fue de 1,5% interanual.

Por su parte, la superficie autorizada para la construcción en 246 municipios alcanzó en febrero los 997.373 metros cuadrados, lo que representó una caída de 5,3% frente al mismo mes de 2025. En el acumulado del primer bimestre, la baja fue de 0,7% interanual.

Finalmente, la encuesta cualitativa del Indec indicó que el 75% de las empresas dedicadas a obras privadas y el 60,9% de las orientadas a obra pública prevén que el nivel de actividad no variará entre abril y junio. En tanto, el 14% y el 21,6%, respectivamente, estimaron que disminuirá, mientras que el 11% y el 17,5% consideraron que aumentará.

Fuente: Agencia DIB

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