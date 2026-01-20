martes 20 de enero de 2026
20 de enero de 2026 - 19:36

Indec: la balanza comercial cerró 2025 con un superávit de US$ 11.286 millones

Según el Indec, durante el último mes del año las exportaciones alcanzaron los US$ 7.448 millones, mientras que las importaciones sumaron US$ 5.556 millones.

Por Agencia DIB
Las exportaciones en la mira.

El intercambio comercial argentino cerró diciembre con un superávit de US$ 1.892 millones, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Durante el último mes del año, las exportaciones alcanzaron los US$ 7.448 millones, mientras que las importaciones sumaron US$ 5.556 millones. En conjunto, el comercio exterior totalizó US$ 13.004 millones, lo que implicó un aumento interanual del 4,7%.

El Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró una suba del 1,4% en diciembre respecto del mes anterior, según el Indec.

Los precios mayoristas, según el Indec.

Las ventas externas registraron una suba del 5,7% respecto de diciembre de 2024. El crecimiento estuvo explicado por un incremento del 6,2% en las cantidades exportadas, aunque los precios mostraron una leve baja del 0,5%. En términos desestacionalizados, las exportaciones descendieron 15% frente a noviembre, mientras que la serie de tendencia-ciclo retrocedió 0,6%.

Por el lado de las importaciones, se observó un aumento interanual del 3,5%, impulsado por una suba del 3% en las cantidades y del 0,4% en los precios. No obstante, al comparar con el mes previo, las compras externas mostraron una caída del 2,4% en la serie desestacionalizada y del 0,3% en la tendencia-ciclo.

Intercambio Comercial

En el desagregado por grandes rubros, los productos primarios lideraron el crecimiento exportador con un avance del 39,3%, alcanzando US$ 531 millones más que un año atrás, traccionados principalmente por semillas y frutos oleaginosos. En cambio, las manufacturas de origen industrial cayeron 5,7% interanual, debido a una baja del 12,3% en las cantidades, pese a un aumento de precios del 7,4%. Las manufacturas de origen agropecuario retrocedieron 0,5% y los combustibles y energía avanzaron 0,6%.

En cuanto a las importaciones por uso económico, se destacaron los vehículos automotores de pasajeros, con una suba del 24,3%, y los bienes de consumo, que crecieron 17,1%. También aumentaron los bienes de capital, con un alza del 15,5%. En contraste, los bienes intermedios disminuyeron 3%, las piezas y accesorios para bienes de capital cayeron 18,6% y los combustibles y lubricantes retrocedieron 4%.

Con estos resultados, la balanza comercial acumuló en 2025 un superávit de US$ 11.286 millones. En el total anual, las exportaciones sumaron US$ 87.077 millones, con un incremento del 9,3% interanual, mientras que las importaciones alcanzaron US$ 75.791 millones, con una suba del 24,7%. El informe del Indec indicó además que los términos del intercambio registraron en diciembre una baja del 0,9%, reflejando un deterioro en los precios relativos del comercio exterior.

Fuente: Agencia DIB

Un changuito en un supermercado. 

Precios: llenar el changuito en el interior bonaerense cuesta unos $800.000

