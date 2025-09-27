sábado 27 de septiembre de 2025
27 de septiembre de 2025 - 17:42

Guillermo Francos dijo que no esperan el apoyo financiero de EE.UU: "Basta con la palabra"

El jefe de Gabinete destacó que Argentina tiene “fondos suficientes para hacer frente a la demanda de dólares y pagar la deuda”.

Por Agencia DIB
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos. (Archivo)
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos. (Archivo)

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró este sábado que el Gobierno “no está esperando” que llegue el respaldo de 20 mil millones de dólares del Tesoro de Estados Unidos, y destacó que Argentina tiene “fondos suficientes para hacer frente a la demanda de dólares y pagar la deuda ”.

Más noticias
Los dólares estadounideses.

¿Qué puede pasar con el dólar tras las elecciones?
El ministro de Economía, Luis Caputo. (Arcchivo)

Caputo: "Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda"

“El Gobierno no está esperando que llegue el apoyo. La palabra del gobierno de Estados Unidos diciendo ‘vamos a estar cuando lo necesiten’. Eso es fundamental. Saben que acá tienen un aliado también”, afirmó el funcionario al referirse al respaldo norteamericano tras el viaje del presidente Javier Milei a New York.

El Gobierno no está esperando que llegue el apoyo. La palabra del gobierno de Estados Unidos diciendo ‘vamos a estar cuando lo necesiten’. Eso es fundamental. Saben que acá tienen un aliado también El Gobierno no está esperando que llegue el apoyo. La palabra del gobierno de Estados Unidos diciendo ‘vamos a estar cuando lo necesiten’. Eso es fundamental. Saben que acá tienen un aliado también

En declaraciones radiales, Francos destacó que “el viaje fue de mucha significación para la Argentina” y valoró: “ No recuerdo haber visto nunca un apoyo tan claro y contundente de Estados Unidos ”.

Según sostuvo, ese acompañamiento le permite al país “mirar el futuro con los temas que realmente tenemos que enfrentar y no con una volatilidad financiera que no tiene ninguna fundamentación”.

Sin intervención del Congreso

Respecto de la necesidad de una aprobación legislativa ante un eventual préstamo, el jefe de Gabinete indicó: “Nosotros pensamos que no se va a requerir la intervención del Congreso para la llegada de fondos. No creemos que sea necesario y, si se da, no va a ser un impedimento”.

En otro tramo, se refirió al vínculo y la posibilidad de un encuentro entre Milei y el ex presidente Mauricio Macri: “Ellos tienen una relación y esa puerta nunca se cerró, siempre va a estar abierta, porque se tienen un afecto y respeto mutuo”.

Un encuentro Milei-Macri

Milei y Macri tienen una relación y esa puerta nunca se cerró, siempre va a estar abierta, porque se tienen un afecto y respeto mutuo Milei y Macri tienen una relación y esa puerta nunca se cerró, siempre va a estar abierta, porque se tienen un afecto y respeto mutuo

Por último, dio detalles sobre la reunión del Consejo de Mayo que se realizará el próximo lunes en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada.

“Venimos trabajando entre los miembros desde hace tiempo, no está parado. Esperamos poder seguir avanzando y a fin de año establecer cuáles son los puntos en que hemos conseguido acuerdos para ver si eso tiene impacto en algún proyecto de ley”, completó.

Temas
Ver más

¿Qué puede pasar con el dólar tras las elecciones?

Caputo: "Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda"

Cepo: los compradores de dólar oficial no podrán operar con divisas financieras

Diputados: por qué podría ser removido el jefe de Gabinete Guillermo Francos

Contratos bajo sospecha: la Justicia avanza sobre la ANDIS y el Gobierno niega corrupción

Fuerte cruce del Gobierno al vice de La Rural: "Parece más cómodo con Massa que con nosotros"

Fentanilo: la presidente de la Comisión Investigadora dice que la ANMAT "no controló" al laboratorio

Milei, recargado al regreso de EE.UU: reclamó las reformas laboral e impositiva

Caputo justificó el endurecimiento del cepo: "Cortamos un kiosko de unos pocos"

Récord de empleo informal: 4 de cada 10 trabajadores ern Argentina están fuera de la cobertura legal

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Javier Milei en la apertura de la Feria Internacional de Turismo. 

Milei, recargado al regreso de EE.UU: reclamó las reformas laboral e impositiva

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad cuestionó duramente la decisión del Gobierno nacional de suspender transitoriamente las retenciones al agro.

Maximiliano Abad: "El mejor ministro de Agricultura para los países vecinos fue la Argentina"