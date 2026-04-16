Gran Buenos Aires: la construcción aumentó 2,5% en marzo y acumuló 6,9% en el primer trimestre

El costo de la construcción en el Gran Buenos Aires registró un aumento del 2,5% en marzo. Según informó el Indec , la suba del índice se explicó por incrementos del 1,8% en materiales, 3,4% en mano de obra y 1,8% en gastos generales.

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En la comparación interanual, el índice mostró un alza del 27,1%, mientras que en el acumulado del primer trimestre del año alcanzó el 6,9%. En el desglose por capítulos, la mano de obra presentó una suba interanual del 31%, por encima de materiales (22,5%) y gastos generales (28,8%).

El aumento en el capítulo mano de obra incorporó el impacto del acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) , correspondiente a marzo, junto con una asignación no remunerativa establecida en la normativa vigente. Este ajuste también tuvo incidencia en el rubro gastos generales.

Por su parte, los gastos generales reflejaron actualizaciones en tarifas de servicios públicos y conexiones. Entre ellas, se incluyeron nuevos valores en electricidad, aprobados por el ente regulador, así como modificaciones en los costos de agua, cloacas y gas.

En el capítulo materiales, los mayores aumentos se registraron en productos de hormigón y cemento (3,2%), aberturas metálicas y rejas (3,1%) y productos plásticos (2,9%). En contraste, el hierro para la construcción mostró una caída del 2,5%, mientras que otros insumos presentaron variaciones más moderadas.

En cuanto a la mano de obra, el incremento mensual del 3,4% se explicó por una suba del 3,9% en la mano de obra asalariada y del 0,7% en los subcontratos. Este componente fue el de mayor incidencia en la variación del nivel general del índice durante el mes.

Al analizar por tipo de obra, los mayores aumentos se registraron en albañilería (3,5%), carpintería metálica y herrería (3,1%) y estructura (2,9%). En tanto, los menores incrementos correspondieron a ascensores (0,5%), instalación eléctrica (0,4%) y vidrios (0,2%).

Fuente: Agencia DIB