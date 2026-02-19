jueves 19 de febrero de 2026
Gran Buenos Aires: el costo de la construcción registró en enero una suba del 2,3%

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el indicador alcanzó una variación interanual del 24,9%. El mes pasado había sido de 1,4%.

Por Agencia DIB
El Costo de la Construcción (ICC) según el Indec.

El Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró en enero una suba del 2,3% respecto de diciembre. De este modo, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el indicador alcanzó una variación interanual del 24,9%. En diciembre el índice había registrado un aumento del 1,4% respecto de noviembre.

El incremento mensual estuvo impulsado principalmente por el capítulo “Mano de obra”, que avanzó 3,1%, mientras que “Materiales” aumentó 1,4% y “Gastos generales” 2,2%. En términos de incidencia sobre el nivel general, la mano de obra explicó 1,48 puntos porcentuales del total, lo que la convirtió en el principal motor del aumento.

Costo de la Construcción

El comportamiento del rubro laboral respondió al acuerdo salarial firmado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), homologado a mediados de enero, que impactó en las categorías previstas en el convenio colectivo del sector. Dentro de este capítulo, la mano de obra asalariada subió 3,4% y los subcontratos de mano de obra 1,6%.

En el caso de los materiales, las mayores subas se registraron en cables y conductores de media y baja tensión (4,9%), piezas de carpintería (2,7%) y productos de hormigón y cemento (2,7%). En contraste, el ítem ascensores mostró una baja del 1%, mientras que pinturas y afines y muebles de madera para cocina tuvieron variaciones moderadas.

El capítulo “Gastos generales” incorporó actualizaciones en tarifas de servicios públicos y alquiler de equipos. Entre los servicios de alquiler se destacaron los aumentos en andamios (4,9%), camionetas (3,8%) y camiones volcadores (2,7%). Estos ajustes reflejan el impacto de los costos operativos sobre el desarrollo de obras privadas en la región.

Fuente: Agencia DIB

