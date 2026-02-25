Tasas municipales: la Justicia federal declaró inconstitucional la resolución de Caputo

La Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución de 2024 que impulsó el ministro Luis Caputo que le prohibía a los intendentes incluir en las facturas cargos ajenos al servicio contratado por el consumidor , como las tasas municipales .

La decisión fue adoptada en el marco de la acción de amparo promovida por la Municipalidad de Pergamino , que cuestionó la medida por considerar que vulneraba la autonomía municipal. La presentación de la administración de Javier Martínez (PRO y que en la última elección hizo un acuerdo con Hechos, de los hermanos Passaglia) sienta un precedente para otros distritos bonaerenses.

En la demanda se explicó que Pergamino cobra, a través de la factura del servicio de energía eléctrica, la tasa de alumbrado público por un convenio firmado con la cooperativa concesionaria . Dejar de hacerlo, se argumentó, “afectaría gravemente el funcionamiento del sistema de alumbrado público, comprometería el funcionamiento de edificios municipales, centros de desarrollo infantil, el sistema de monitoreo de seguridad y otros servicios esenciales” y principalmente afecta la autonomía municipal.

En el fallo que publicó el sitio Palabras del Derecho, el juez subrogante Carlos Villafuerte Ruzo le dio la razón a la comuna al asegurar que la prohibición “influye en la recaudación”. Y respecto de la cuestión de fondo entendió que la resolución es inconstitucional , y, en consecuencia, la providencia reglamentaria es ilegítima, ya que “al emanar de una autoridad Nacional (…) es incompatible con el ordenamiento jurídico vigente pues invade la esfera propia de las Municipalidades, desconociendo de esa manera el reparto de competencias formulado por los constituyentes”.

Una disputa de larga data con los intendentes

Como informó Agencia DIB, el Gobierno de Javier Milei renovó en las últimas horas la disputa por las tasas municipales. Y para ello, incorporó un nuevo mecanismo al sitio web oficial de la Jefatura de Gabinete, para que los ciudadanos puedan denunciar la aplicación de tasas en todo el país.

La confrontación no es nueva. Ya en abril de 2025 Caputo había cuestionado a varios intendentes peronistas por las tasas. Y hacia fin de año volvió a referirse al tema y recomendó no comprar en los supermercados del municipio de Pilar, debido a una tasa impuesta por la gestión del intendente peronista Federico Achával.

Sin embargo, el cobro de tasas tuvo triunfos y derrotas de los intendentes en tribunales. El año pasado, el juez Oscar Alberto Papavero, a cargo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 1 de San Martín rechazó la acción de amparo presentada por la Municipalidad de Tigre, que buscaba declarar la inconstitucionalidad de la resolución. Así, el municipio no podrá recaudar tasas municipales a través de las facturas de servicios públicos.

Pero tiempo después, la Cámara Federal de San Martín ratificó un fallo de primera instancia del Juzgado Federal de Campana y declaró inconstitucional la resolución.

En los últimos años, se volvió una práctica común que en las boletas de electricidad se incluya el cobro de otros servicios, como el pago de seguros de vida o créditos. De este modo, el Gobierno prohibió todas las tasas que se cobran de manera directa a los usuarios y que no tienen relación con el consumo del bien o servicio adquirido.

Fuente: Agencia DIB