Privatización de la Hidrovía: se presentaron dos ofertas de Bélgica y una de Brasil

La licitación de la Vía Navegable Troncal, antes Hidrovía, abarca el servicio de dragado de los ríos Paraná y del Plata durante 25 años.

El Gobierno nacional completó este viernes la apertura de sobres de la licitación pública internacional para privatizar la Vía Navegable Troncal -la Hidrovía - y recibió tres ofertas de las principales dragadoras del mundo, con aval técnico de la ONU y respaldo multisectorial.

Fuerte respaldo de entidades empresarias al proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal de la Hidrovía

El proceso tiene como objetivo la modernización, operación y mantenimiento de esta ruta estratégica por la que circula el 80% del comercio exterior argentino y de países de la región, informó NA.

Las firmas oferentes fueron las belgas Jan De Nul NV y DEME, y la brasileña DTA Engenharia , las tres consideradas entre las principales empresas dragadoras en el mundo.

La licitación se estructuró en tres sobres: el primero evalúa antecedentes operativos y capacidad técnica y financiera; el segundo analiza el Plan de Trabajo con sistema de puntajes y el tercero pondera la oferta económica, con mayor peso para garantizar la tarifa más baja posible.

Tras el análisis de las propuestas, el Ejecutivo avanzará con la adjudicación y la firma de un contrato de concesión a 25 años, a riesgo empresarial y sin aval del Estado, con una inversión estimada en más de 10 mil millones de dólares.

El proyecto apunta a permitir que buques de gran calado operen a plena capacidad, reducir costos logísticos y mejorar la competitividad del comercio exterior argentino.

La euforia de Luis Caputo

Según expresó el ministro de Economía, Luis Caputo, en sus redes sociales, "todas son empresas de capitales 100% privados y de origen internacional, que están dispuestas a realizar inversiones estimadas en 10.000 millones de dólares en nuestro país para los próximos 25 años".

IMPORTANTE!



Hoy tomamos conocimiento de las ofertas presentadas para la privatización de la gestión de la Vía Navegable Troncal más importante de la región.



Se han presentado 3 oferentes. Todas son empresas de capitales 100% privados y de origen internacional, que están… — totocaputo (@LuisCaputoAR) February 27, 2026

Quiénes son las empresas interesadas

Jan de Nul, de Bélgica, fue concesionario de la Hidrovía entre 1996 y 2021. Por su experiencia, los entendidos dicen que es la que tiene más chances en ser la ganadora.

Dredging, Environmental & Marine Engineering NV (DEME), también belga, fue la única dragadora que participó el año pasado del proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal.

DTA Engenharia, de Brasil, aparece como la tercera en discordia. De ser la ganadora, sería una gran sorpresa.

Taiana pone la lupa sobre la licitación

El diputado nacional Jorge Taiana (UP) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para indagar sobre distintos aspectos económicos, técnicos, ambientales, de competencia y transparencia vinculados a la licitación pública para la concesión de la Vía Navegable Troncal, la Hidrovía.

Según los fundamentos del proyecto legislativo, la iniciativa “surge de la necesidad de arrojar luz sobre un proceso licitatorio que, bajo el amparo de la Resolución 67/2025, parece priorizar la lógica del mercado por sobre el interés nacional, desatendiendo aspectos fundamentales que hacen a la transparencia y al control estatal de un recurso que es patrimonio de todos los argentinos e ignorando que el control de lo que entra y sale de nuestro territorio es una facultad indelegable”.

Finalmente, El excanciller subrayó: “No podemos permitir que el control de la vía quede librado a la autorregulación del mercado o a organismos sin capacidad de auditoría real. ¿Quién va a controlar qué se draga, cuánto se draga y qué barcos pasan? Sin control estatal, no hay soberanía. La Vía Navegable Troncal es la llave de nuestra salida al mar y la conexión con el mundo; su entrega a una gestión sin controles adecuados o su fragmentación en beneficio de la concentración logística en un solo nodo portuario atentaría contra la integración territorial de la Argentina”.

