martes 04 de noviembre de 2025
4 de noviembre de 2025 - 19:24

Estiman en 5 millones las hectáreas afectadas por las lluvias en la provincia de Buenos Aires

Entidades rurales advierten complicaciones futuras en la siembra de soja y maíz ya que las lluvias agravaron el estado de los caminos rurales.

Por Agencia DIB
Gran parte de las lluvias cayeron sobre campos que ya estaban anegados. (Carbap)

Gran parte de las lluvias cayeron sobre campos que ya estaban anegados. (Carbap)

Las fuertes lluvias de los últimos días sobre áreas sembradas en la provincia de Buenos Aires, especialmente en Bolívar, Daireaux y Urdampilleta, agravaron el panorama ya complicado por anegamientos en los caminos rurales. Esos accesos estaban en condiciones deplorables antes del último temporal.

Más noticias
Uno de los techos volados en Urdampilleta.

Urdampilleta: temporal provocó voladura de techos, caídas de árboles y cortes de electricidad
Una mujer se protege del sol durante una ola de calor. (Agencia Xinhua)

Cuáles son los municipios que sufrirán de mucho calor y pocas lluvias hasta enero

“Ya no se puede pasar ni siquiera en tractor”, informó la Sociedad Rural de Bolívar, tras los 200 milímetros caídos entre lunes y martes.

Sobre llovido, más lluvias

Desde Carbap estimaron que el área afectada se acerca a las cinco millones de hectáreas, teniendo en cuenta que hace unas semanas, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires ya había señalado que en la provincia 4,3 millones de hectáreas estaban en jaque por el avance del agua, 900.000 de ellas totalmente inundadas”, informó Noticias Argentinas.

“Antes, el problema grande era hasta Las Flores, pero hoy de Las Flores hacia el mar también está todo con muchísimos problemas. Tal vez no están totalmente inundadas pero sí muy afectadas”, explicaron desde la entidad.

Al achicamiento de la superficie disponible para la hacienda se suman las complicaciones para avanzar con la siembra de soja y maíz, y la imposibilidad de trasladar insumos o producción por muchos caminos.

Las lluvias más fuertes de las últimas horas cayeron sobre el oeste de Buenos Aires y este de La Pampa, una región que ya mostraba enormes espejos de agua crecidos hasta el borde de las rutas. Un gran volumen correrá cuenca abajo hacia los partidos de 9 de Julio y Carlos Casares, que se encuentran en situación crítica. Desde allí, el flujo del agua hacia el mar a través del Río Salado es lento por la falta de obras de dragado.

Temas
Ver más

Urdampilleta: temporal provocó voladura de techos, caídas de árboles y cortes de electricidad

Cuáles son los municipios que sufrirán de mucho calor y pocas lluvias hasta enero

Bahía Blanca, cerca del año más lluvioso de la historia

Presupuesto 2026: el oficialismo logró dictamen pero postergará su aprobación hasta diciembre

Ley impositiva: la Provincia baja la Patente y congela el Inmobiliario

Senasa: se simplifica la normativa para la autorización de productos fitosanitarios

Endeudarse para comer: el 45% de las compras en supermercados se pagan con tarjetas de crédito

Presupuesto: los números en rojo de la provincia y los sectores más castigados

El Gobierno convocó al Consejo del Salario Mínimo, que acumula un 2025 en caída

Kicillof presentó el Presupuesto 2026: prevé una inversión de $ 3,2 billones

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un trabajador en un taller industrial. (Agencia Xinhua)

Presupuesto: los números en rojo de la provincia y los sectores más castigados

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La Policía Federal Argentina llevó adelante un operativo de alto impacto en Mar del Plata, con el objetivo de desbaratar una organización dedicada al funcionamiento de casinos virtuales ilegales y al lavado de activos. video

Cae una red de casinos virtuales en Mar del Plata: secuestran dinero, autos de lujo y armas

Por  Agencia DIB