El puerto de San Nicolás alcanzó un crecimiento del 14% en 2025 con fuerte impulso de la actividad industrial

El puerto de San Nicolás cerró 2025 con indicadores positivos y un marcado crecimiento en su actividad, según el último informe de la Subsecretaría de Asuntos Portuarios de la provincia de Buenos Aires. Así, durante el año pasado de movilizaron 2.985.600 toneladas, lo que representa un incremento del 14% respecto a 2024, consolidando una tendencia de recuperación y expansión dentro del sistema portuario bonaerense.

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Uno de los datos más destacados es el fuerte aumento en la operatoria marítima. El puerto registró 521 buques operados en 2025, un 42,3% más que el año anterior, lo que refleja mayor dinamismo y una creciente frecuencia de movimientos, precisó el portal del diario El Norte .

Cabe señalar que, a diferencia de otros puertos de la provincia de Buenos Aires con perfil exportador, el de San Nicolás, por su ubicación, presenta una marcada orientación hacia las importaciones , que representan el 69% del total operado. Este rasgo lo posiciona como un nodo clave para el abastecimiento productivo, especialmente de la industria.

En ese sentido, las principales mercaderías movilizadas están vinculadas al entramado industrial, con un claro predominio de los fertilizantes por sobre el resto. También se destacan los productos siderúrgicos, los combustibles y los minerales , que en conjunto explican la mayor parte del volumen operado.

En materia logística, el informe evidencia una fuerte dependencia del transporte terrestre, con la totalidad de la carga movilizada por camión. Durante 2025 se registraron 80.227 unidades, lo que da cuenta de la intensidad de la operatoria.

Dentro del sistema portuario bonaerense, San Nicolás concentra cerca del 5% del total de cargas y se ubica en un nivel intermedio. Sin embargo, su funcionamiento responde a una lógica distinta a la de los grandes puertos exportadores, ya que está principalmente orientado al abastecimiento industrial.

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Crecimiento sostenido

El sistema portuario bonaerense alcanzó, en 2025, su mayor nivel de actividad en más de una década, con 57,9 millones de toneladas movilizadas y un crecimiento sostenido tanto en graneles como en contenedores. En ese escenario, el desempeño de San Nicolás acompaña la tendencia expansiva, aunque con una identidad propia vinculada a la logística industrial.

Otro aspecto que se desprende del informe de la Subsecretaría de Asuntos Portuarios de la provincia de Buenos Aires es la relevancia del puerto en circuitos productivos regionales, más allá del comercio exterior masivo. La predominancia de insumos como fertilizantes y productos siderúrgicos evidencia su rol en cadenas de valor estratégicas, especialmente para la actividad agroindustrial y metalúrgica.

Asimismo, el incremento en la cantidad de buques operados sugiere una mayor rotación y eficiencia en el uso de la infraestructura portuaria, lo que contribuye a sostener el crecimiento en el mediano plazo. Este comportamiento también puede interpretarse como un indicio de diversificación en los tipos de cargas y operaciones.

Embed - Bienvenidos al Puerto de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, Argentina.

Con estos resultados, el puerto nicoleño se consolida como una infraestructura estratégica para la producción y la industria regional, más que como plataforma de exportación masiva. En ese marco, la logística aparece como un aspecto central para sostener su desarrollo.

Fuente: Agencia DIB