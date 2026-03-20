viernes 20 de marzo de 2026
20 de marzo de 2026 - 14:41

El puerto de Dock Sud licita una obra clave para su crecimiento estratégico

Se publicó en el Boletín Oficial. La obra de dragado, adecuación y mantenimiento busca optimizar las condiciones de navegabilidad y potenciar el crecimiento del puerto.

Por Agencia DIB
Puerto Dock Sud

El Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud(CGPDS) llamó a licitación pública para la obra de dragado, adecuación y mantenimiento, una intervención estratégica que le permitirá optimizar su funcionamiento y proyección de uno de los principales nodos logísticos del país.

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El llamado a licitación, publicado este viernes en el Boletín Oficial, fue aprobada por unanimidad en la última reunión extraordinaria de directorio y cuenta con la revisión y aval de los organismos de control de la Provincia de Buenos Aires.

Más que una obra puntual, el dragado se inscribe en un proceso más amplio de transformación del puerto de Dock Sud, que viene consolidándose como una pieza central del sistema logístico nacional y un actor clave para la inserción internacional de la producción bonaerense.

En ese escenario, la profundidad de los canales de acceso deja de ser una cuestión técnica para convertirse en una condición estructural para el desarrollo. “Optimizar los niveles de navegabilidad no solo permite sostener la operatoria actual, sino también proyectar crecimiento, atraer inversiones y dar previsibilidad al comercio exterior”, indicaron desde el Consorcio.

Desde el inicio de la actual gestión, el dragado fue definido como una prioridad estratégica. “La decisión de avanzar con el llamado a licitación nos permite ordenar el proceso, despejar contingencias y fortalecer la confianza institucional. Trabajamos con celeridad, pero atentos a la rigurosidad que requiere una obra tan importante, y habiendo transitado las consultas pertinentes con los organismos de control”, señaló la presidenta del Consorcio, Mónica Litza

Fuente: Agencia DIB

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