El Gobierno habilitó agregar más bioetanol en las naftas para frenar la suba de precios

En una decisión técnica orientada a mitigar el traslado del precio internacional del petróleo al mercado interno, que ronda el 20% desde que se inició el conflicto en Oriente Medio , el Gobierno nacional modificó este viernes una norma que regula la calidad de los combustibles .

En concreto, la secretaría de Energía modificó una normativa para que las empresas incorporen en forma voluntaria hasta 15% de bioetanol en las naftas . “La medida apunta a dar mayor flexibilidad a la industria y a amortiguar eventuales subas en el precio de los combustibles en surtidor, protegiendo al consumidor” , señaló el organismo.

La Resolución 79/2026 elevó el límite máximo de oxígeno permitido en las naftas al 5,6%. Así las refinadoras podrán incorporar más bioetanol de forma voluntaria.

Según el comunicado oficial, la resolución no modificó el corte obligatorio de bioetanol ni impuso nuevas exigencias a las refinadoras. La intención fue adecuar la normativa vigente para que, si una empresa lo consideraba conveniente, pudiera incorporar voluntariamente hasta 15% de bioetanol en las naftas, siempre dentro de los parámetros de calidad establecidos por la regulación.

"En la práctica, esto les da a las refinadoras más flexibilidad para definir la composición de sus combustibles. Si optan por incorporar una mayor proporción de bioetanol, podrán reducir en igual medida la participación del componente fósil refinado del petróleo en la mezcla final", explicó la Secretaría que comanda María Tettamanti.

El precio de las naftas en la mira

La decisión permitirá a las refinadoras definir la composición de sus combustibles. Si optaban por incorporar una proporción mayor de bioetanol, podían reducir la presencia del componente fósil refinado del petróleo en la mezcla final. El contenido de oxígeno en las naftas está directamente relacionado con el porcentaje de bioetanol incorporado, por lo que la actualización del parámetro resultó necesaria para habilitar mezclas superiores de bioetanol “sin afectar las especificaciones de calidad”.

La tensión geopolítica por la guerra en Medio Oriente llevó a, entre otras cosas, encarecer el precio del petróleo. El barril de Brent superó los US$100, lo que inevitablemente impacta en la nafta en Argentina. De hecho, ya acumula un ajuste del 19% este mes, y el valor de la nafta súper en Buenos Aires ya supera a los $2.000.

Asimismo, registró un aumento de hasta 63,6% en el último año, que casi duplicó a la inflación en su acumulado anual, del 33,1%. Sin embargo, la consultora Focus Market elaboró un estudio que revela que el 46,6% del precio que paga el consumidor son impuestos: 41,5% van a la Nación, 3% a las provincias y 2,1% a los municipios.

Fuente: Agencia DIB