miércoles 06 de mayo de 2026
6 de mayo de 2026 - 10:28

El bienestar animal gana peso como eje de la producción sustentable

Mejorar la salud y las condiciones de vida del ganado no solo incrementa la productividad, sino que también reduce el impacto ambiental.

Por Agencia DIB
Un tambo en funcionamiento.
Un tambo en funcionamiento.

El bienestar animal se consolida como un factor central en la sustentabilidad de los sistemas productivos, al vincular de manera directa la salud de los rumiantes con la eficiencia económica, el impacto ambiental y las exigencias sociales.

Más noticias
La planta de Stellantis.

Stellantis frenará su producción por cuatro semanas en El Palomar
La presidenta de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, Gabriela Ardissone, recordó que el sistema portuario canaliza alrededor del 90% de las exportaciones e importaciones argentinas.

Puertos privados advierten que sin inversión logística peligra el salto exportador

Distintos estudios indican que mejores condiciones de vida reducen el estrés y la incidencia de enfermedades, lo que se traduce en mayor productividad y menor uso de medicamentos. En tambos, por ejemplo, un mayor bienestar se asocia con más producción de leche y menores costos sanitarios.

A nivel global, un informe de Oxford Analytics (2021) señala que una tasa de vacunación del 60% en bovinos puede incrementar la productividad en más del 50%, mientras que la reducción de enfermedades también contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Especialistas destacan que el bienestar animal impacta de forma transversal en los tres pilares de la sustentabilidad. En ese sentido, el veterinario español, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, Xavier Manteca, subrayó que su mejora incrementa la rentabilidad y ayuda a reducir zoonosis y el uso de antimicrobianos, además de remarcar la importancia de la capacitación del personal.

Desde una mirada integral, el enfoque incluye nutrición, manejo, ambiente y sanidad. En este proceso, el rol del veterinario resulta clave para aplicar buenas prácticas y aprovechar tecnologías que permitan monitorear la salud animal y anticipar problemas. En términos ambientales, animales más sanos y bien manejados permiten una mayor eficiencia en el uso de recursos y una menor huella de carbono por unidad producida.

“Algo que tenemos cada vez más claro es que el bienestar animal debe abordarse como una estrategia integral y no como una serie de prácticas aisladas. Esto implica considerar factores como la nutrición, el manejo, el ambiente y la sanidad, integrándolos en sistemas de producción que prioricen tanto la eficiencia como la ética en el trato hacia los animales”, detalló Martín Meier, Business Unit Manager Livestock de Boehringer Ingelheim.

De este modo, el bienestar animal deja de ser una práctica aislada y se posiciona como un componente estructural de la producción agropecuaria, con impacto directo en la seguridad alimentaria y la salud pública. “La intervención del veterinario permite traducir los principios de bienestar en prácticas concretas dentro de los establecimientos productivos, facilitando el alcance de estándares sanitarios y productivos más elevados y sostenibles”, destacó por su parte Roberto Albergucci, médico veterinario.

Finalmente, la ingeniera agrónoma Verónica Aimar aseguró que, desde el punto de vista ambiental, el bienestar animal se asocia con una mayor eficiencia en el uso de los recursos: “Animales sanos y bien manejados son más productivos y eficientes, lo que permite reducir la huella de carbono por unidad de producto”.

Temas
Ver más

Stellantis frenará su producción por cuatro semanas en El Palomar

Puertos privados advierten que sin inversión logística peligra el salto exportador

Inflación: a la espera del dato nacional, en Bahía Blanca hubo desaceleración

Economía circular: en alianza con productores locales, nace el tomate deshidratado de la UNLP

ARBA lanza un programa de alivio para desendeudar a los jubilados

Gas: el Gobierno subsidiará un 25% extra de las boletas de 4,7 millones de usuarios

La liquidación de dólares del campo cayó 11% en el primer cuatrimestre

Fin de semana largo: nuevamente, consumo austero y escapadas más cortas

Cuando un solo sueldo no alcanza: el pluriempleo ya alcanza a 1,6 millones de trabajadores

Walter Correa apuntó al Gobierno nacional: "Todos los días tenemos una situación de cierre y despidos""

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Las articulaciones suelen doler más cuando hace frío. 

El frío y las articulaciones: por qué el cuerpo duele más en otoño