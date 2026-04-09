El Banco Provincia lanza una campaña perderle el miedo a invertir: ¿cuáles son las claves?

El Banco Provincia viene desarrollando estrategias para mejorar la educación financiera de sus clientes y el público en general y en ese marco lanzó una campaña, denominada “baño de inversión” por la cual publicitará un acercamiento sin prejuicios ni mitos sobre las herramientas financieras que se pueden utuilizar para aportar a la economía personal , que incluye el despliegue de puestos callejeros para acceder a la información necesaria.

En el Banco quieren difundir el mensaje de que la inversión financiera debe ser vista como una posibilidad para todo tipo de perfiles de personas: no es necesario tener ingresos altos o ser un especialista, porque “ existen alternativas pensadas para distintos perfiles, objetivos y momentos de la vida ”. Pero un aspecto clave para poder acceder es desarmar el prejuicio de que se trata de un mundo inaccesible o solo para expertos.

“Baño de inmersión” consiste en un stop principal y una serie de capsulas audiovisuales adicionales que transmiten el mensaje de que existen opciones de inversión adecuadas para todas las personas, sin importar su nivel de conocimiento o experiencia previa, siempre con el respaldo y la cercanía del único banco bicentenario de la Argentina.

Como parte de esta estrategia se desplegarán puestos específicos de atención para asesoramiento en inversiones en 11 sucursales de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires: Avellaneda, Bahía Blanca, Casa Central, Casa Mar del Plata, Casa Matriz La Plata, Junín, La Matanza, Morón, Olivos, Pehuajó y Tandil.

Estos espacios estarán destinados exclusivamente para acompañar a clientes y clientas que deseen conocer las distintas herramientas de inversión disponibles, recibir orientación según su perfil y objetivos, y dar sus primeros pasos o profundizar su estrategia de inversión con el respaldo de la banca pública.

“Más allá de esta selección de filiales, cualquier persona puede ir a cada una de las 408 sedes del Banco y recibir la misma orientación para realizar inversiones de acuerdo con su perfil”, aclaró la entidad, en un comunicado.

Una web con informacion

En sintonía con el lanzamiento de la campaña publicitaria, Banco Provincia presentó su nueva web institucional de inversiones, un espacio renovado que centraliza todas las opciones disponibles para invertir dentro de la entidad.

Disponible en https://www.bancoprovincia.com.ar/inverti, la plataforma fue diseñada para facilitar la navegación y brindar información clara y accesible sobre productos como plazos fijos tradicionales y ajustables por UVA, fondos comunes de inversión, inversiones en dólares, bonos y otros instrumentos.

El sitio segmenta los contenidos según el perfil de cada persona usuaria, con propuestas tanto para quienes dan sus primeros pasos como para inversores con mayor experiencia. Además, permite acceder a un informe mensual de sugerencia de carteras de inversión y a un informe diario de mercado, herramientas pensadas para acompañar la toma de decisiones con información actualizada y confiable.

Asimismo, incorpora datos prácticos para comparar opciones, conocer plazos, condiciones y ventajas, y operar a través de los canales digitales del Banco de manera ágil y segura.

Un spot que trasmite confianza

La pieza audiovisual central de la campaña fue desarrollada por la agencia La América y producida por Virgen Films, con dirección de Watta Fernández y se estrenó el 6 de abril con un spot audiovisual filmado íntegramente en la Casa Central del Banco, en el microcentro porteño. La misma constituye el eje de una estrategia integral de comunicación que combina piezas audiovisuales, contenidos digitales y activaciones en territorio.

El spot pone el foco en la importancia de invertir de manera simple, accesible y segura, al tiempo que destaca el acompañamiento y la experiencia de Banco Provincia como banca pública. A partir de un juego de palabras con el concepto de “baño de inmersión”, la pieza propone una metáfora que invita a “sumergirse” en el mundo de las inversiones sin temor, alejándose de los códigos de urgencia, complejidad o riesgo que tradicionalmente se asocian al sector.

De este modo, la campaña transmite que existen opciones de inversión adecuadas para todas las personas, sin importar su nivel de conocimiento o experiencia previa, siempre con el respaldo y la cercanía del único banco bicentenario de la Argentina.

La propuesta estética combina una puesta cuidada, iluminación suave y un ritmo pausado, reforzando el concepto creativo de “baño de inversión” y consolida una narrativa que prioriza la confianza, la calma y la toma de decisiones informadas.

Además, funciona como la pieza principal de una campaña integral, que incluye cápsulas audiovisuales y contenidos digitales orientados a profundizar las distintas alternativas de inversión disponibles, como los depósitos a plazo fijo, la cartera de bonos y acciones, o el fondo money market Raíces Ahorro 24/7.