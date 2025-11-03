lunes 03 de noviembre de 2025
3 de noviembre de 2025 - 11:39

El Banco Nación ajustó la tasa de sus créditos hipotecarios: a cuánto pasó

Por primera vez desde su relanzamiento en 2024, el Banco Nación aumentó la tasa de interés de su línea de créditos hipotecarios UVA.

Por Agencia DIB
Novedades sobre el sector viviendas.
Novedades sobre el sector viviendas.
Más noticias
Las retenciones en la mira del Gobierno. 

Fuerte caída en el ingreso de dólares del campo tras el fin de las retenciones cero
Un trabajo con un medidor de luz.

Autorizan suba de luz y modifican el sistema de lectura de los medidores en el AMBA

Este aumento de tasa por parte del BNA es el primero desde el relanzamiento de los créditos UVA, aunque a pesar del ajuste, el 6% sigue siendo el número más bajo del mercado, que en los privados alcanza los 15 puntos.

Sin embargo, una barrera que presenta la entidad pública nacional radica en sus exigencias de scoring (la capacidad de un solicitante de acceder a un préstamo y sus condiciones): durante los últimos meses pasó de 450 a 909 puntos, lo que en la práctica limitó el acceso a los préstamos incluso con una tasa baja.

Pese a ello, el Nación captó la mayor parte de la demanda hasta ahora: con más del 40% del total de solicitudes totales. Según datos oficiales, se registraron más de 4400 préstamos otorgados en la ciudad de Buenos Aires y 5000 en el conurbano bonaerense.

Muy por encima de la tasa del BNA están las de las entidades privadas: BBVA 7,5% (para la línea preferencial la estándar es 10,9%); Credicoop 10,5%; ICBC 13%; Hipotecario 13,9%; Santander: 15% y Macro: 15%.

En la práctica, la medida no elimina la principal barrera de acceso al crédito: los altos ingresos que se requieren para calificar. Si bien una tasa más baja debería traducirse en una cuota menor, y, por lo tanto, en un umbral de ingreso más accesible, en este caso el requisito de ganar más de $5 millones mensuales mantiene el crédito fuera del alcance de la mayoría. (DIB)

Temas
Ver más

Fuerte caída en el ingreso de dólares del campo tras el fin de las retenciones cero

Autorizan suba de luz y modifican el sistema de lectura de los medidores en el AMBA

Autos 0km: los patentamientos subieron 16,9% interanual en octubre

Sarna ovina: nuevos requisitos del Senasa para el rotulado de productos inyectables

Rechazo al pedido de ambientalistas para frenar la audiencia pública por la Hidrovía

Mientras que el dólar apenas se movió, la Bolsa porteña tuvo otro día de gloria

Tres Arroyos: una jornada de campo para conocer el futuro de la ganadería

De triciclos a muñecos: reducen los aranceles para la importación de juguetes

Actualizan los cuadros tarifarios para la luz y el gas en territorio bonaerense

Dólar, Merval, tasas, inflación: la economía a cuatro días de las elecciones

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un trabajo con un medidor de luz.

Autorizan suba de luz y modifican el sistema de lectura de los medidores en el AMBA

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La peregrinación ciclista a Luján, unos 200 kilómetros desde Chascomús. (El Cronista)

Chascomús: la Peregrinación ciclista a Luján celebra sus 40 años

Por  Agencia DIB