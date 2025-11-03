El Banco Nación ajustó la tasa de sus créditos hipotecarios: a cuánto pasó

Mientras que más de una cuarta parte de los hogares del país enfrenta déficit habitacional y se espera una normalización del mercado hipotecario , el Banco Nación (BNA) , la entidad bancaria más grande del país, subió la tasa de interés de sus créditos UVA , pasando de un 4,5% a un 6% .

Este aumento de tasa por parte del BNA es el primero desde el relanzamiento de los créditos UVA, aunque a pesar del ajuste, el 6% sigue siendo el número más bajo del mercado , que en los privados alcanza los 15 puntos.

Sin embargo, una barrera que presenta la entidad pública nacional radica en sus exigencias de scoring (la capacidad de un solicitante de acceder a un préstamo y sus condiciones): durante los últimos meses pasó de 450 a 909 puntos , lo que en la práctica limitó el acceso a los préstamos incluso con una tasa baja.

Pese a ello, el Nación captó la mayor parte de la demanda hasta ahora : con más del 40% del total de solicitudes totales . Según datos oficiales, se registraron más de 4400 préstamos otorgados en la ciudad de Buenos Aires y 5000 en el conurbano bonaerense.

Muy por encima de la tasa del BNA están las de las entidades privadas: BBVA 7,5% (para la línea preferencial la estándar es 10,9%); Credicoop 10,5%; ICBC 13%; Hipotecario 13,9%; Santander: 15% y Macro: 15%.

En la práctica, la medida no elimina la principal barrera de acceso al crédito: los altos ingresos que se requieren para calificar. Si bien una tasa más baja debería traducirse en una cuota menor, y, por lo tanto, en un umbral de ingreso más accesible, en este caso el requisito de ganar más de $5 millones mensuales mantiene el crédito fuera del alcance de la mayoría. (DIB)