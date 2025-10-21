martes 21 de octubre de 2025
21 de octubre de 2025 - 11:16

La venta de inmuebles en la provincia de Buenos Aires tuvo un gran trimestre

Marcó un crecimiento de 36% con respecto al año pasado. El crédito hipotecario volvió a ser el sostén del mercado de inmuebles.

Por Agencia DIB
Un departamento con cartel de venta.

La venta de inmuebles sigue mostrando un pulso positivo en la provincia de Buenos Aires y marcó en el tercer trimestre del año un crecimiento del 36% en comparación con el mismo período de 2024, mientras que el crédito hipotecario volvió a ser el sostén del mercado.

De acuerdo a los datos del Colegio de Escribanos a los que accedió Agencia DIB, en el trimestre julio-agosto-septiembre se registraron en el territorio bonaerense 40.664 operaciones, un 35,9% más que las 29.910 ventas del año anterior. La tendencia, de esta manera, continúa en alza en el año: en el primer trimestre hubo 24.018 ventas y en el segundo 35.654.

Las cifras del último trimestre se sustentan, en parte, en un muy buen septiembre, cuando se registraron 14.366 compraventas de inmuebles, un salto del 44% interanual respecto de las 9.954 operaciones concretadas en el mismo mes de 2024. Y en la comparación intermensual, se observó un aumento del 11% frente a agosto, cuando se habían contabilizado 12.964 escrituras.

El mercado del crédito hipotecario

En cuanto a las hipotecas, el tercer trimestre del año también mostró un fuerte incremento. Fueron en total 6.896 operaciones por esta herramienta, un 225% más que en el mismo período del año pasado.

Si se analiza puntualmente septiembre, se firmaron 2.440, lo que implica un crecimiento del 186% en relación con el mismo mes del año anterior y es la mejor marca del año.

Desde el Colegio de Escribanos, las autoridades destacaron positivamente los valores de las estadísticas, aunque aclararon que la dinámica de las variables del mercado observada en el último tiempo podría generar ciertas diferencias en la cantidad de operaciones durante las próximas semanas. (DIB)

