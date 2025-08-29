viernes 29 de agosto de 2025
29 de agosto de 2025 - 12:28

El Banco Central endurece los controles para intentar contener al dólar

El Banco Central publicó una medida que ya rige y busca limitar las compras de dólares el último día del mes.

Por Agencia DIB
Los dólares estadounideses.
Los dólares estadounideses.

El Banco Central (BCRA) volvió a cambiarles las reglas del juego a los bancos. A un día hábil del cierre de mes, dispuso de una serie de modificaciones técnicas sobre la posición global neta que tienen en moneda extranjera.

Más noticias
Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Los plazos fijos se disparan y algunos bancos ya pagan hasta el 55%
Una serie de billetes de mil pesos argentinos. (Xinhua)

Plazo fijo para arriba: cuánto pagan los principales bancos del país

El objetivo de la comunicación A 8311 de la entidad es quitarle atractivo a la cobertura cambiaria para los bancos y, así, asegurarse de una menor presión sobre el dólar.

Con su nueva resolución, el Central fijó nuevas normas sobre los dólares que pueden tener en cartera. Tiene tres incisos. Dos empiezan a regir a partir del 1 de diciembre, es decir, luego de las elecciones nacionales, y el otro ya entró este viernes en vigencia.

La medida inmediata afecta la cantidad de dólares que los bancos pueden comprar el último día hábil del mes, es decir, este 29 de agosto. Establece que los dólares que los bancos compran y venden en el mercado "no podrá aumentar el último día hábil del mes respecto del saldo registrado el día precedente”.

Esto quiere decir que este viernes no pueden comprar más dólares de los que tenían el jueves: no pueden elevar su posición en el dólar denominado "spot". Si podrían bajarla.

La intención oficial es dar mayor transparencia al mercado al evitar movimientos especulativos orientadas a aumentar las ganancias de las entidades por la liquidación de los contratos futuros. (DIB)

Temas
Ver más

Los plazos fijos se disparan y algunos bancos ya pagan hasta el 55%

Plazo fijo para arriba: cuánto pagan los principales bancos del país

Septiembre llega con aumentos que le meten presión a la inflación

Desde diciembre, ARBA permitirá emitir comprobantes online de retenciones

Cuenta DNI subió la tasa y sus plazos fijos son furor: ¿cuánto paga?

Hay tres veces más personas que pagan Ganancias que hace un año

El gobierno logró refinanciar el 100% de la deuda, pero a tasas del 75%; subió el Riesgo País

US$ 5.650 millones: el complejo petrolero-petroquímico alcanzó un récord histórico de exportaciones

En septiembre, las cuotas de los colegios privados llegan con aumento

Tensión en los mercados: se dispara el riesgo país, con dólar alto pero estable

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Novedades sobre los precios de los alquileres.

Septiembre llega con aumentos que le meten presión a la inflación

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Los dólares estadounideses.

El Banco Central endurece los controles para intentar contener al dólar

Por  Agencia DIB