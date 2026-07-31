Informe de MuMaLá: hubo 153 femicidios en lo que va del año y 559 tentativas

El Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos” de MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) publicó las cifras de femicidios desde el 1º de enero al 30 de julio de 2026, relevamiento que da cuenta de que la problemática vinculada a la violencia machista no mejora en el país ya que sigue habiendo una muerte cada 33 horas por motivos de odio de género.

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De acuerdo informe, se contabilizaron 153 femicidios en territorio argentino y 559 tentativas entre el 1º de enero y el 30 de julio de 2026. Asimismo, sólo el 9% de las víctimas denunciaron a su agresor previamente , y se evidencia que "faltan denuncias como consecuencia de la ausencia de políticas de difusión, sensibilización, prevención y asistencia".

El informe de MuMaLá precisó además que en el país se perpetraron 112 femicidios directos, 13 vinculados (10 niños/varones y 3 niñas/mujeres), 5 trans/travesticidios, 14 feminicidios en contexto de narcotráfico y crimen organizado, y 9 suicidios feminicidas.

A estos datos alarmantes se suma el de las infancias y adolescencias que quedaron sin madre por estos crímenes : 109 chicos y chicas perdieron su mamá en un contexto de violencia familiar irresuelto.

"Frente a la vulnerabilidad extrema y el desamparo institucional, las MuMaLa, exigimos al Gobierno Nacional la urgente Declaración de Emergencia en Violencias de Género siendo fundamental para restituir de manera prioritaria los recursos humanos y económicos indispensables para garantizar una atención integral y eficaz a las mujeres y al colectivo LGTBIQ+", recalcó el documento. Y sentenció: "No hay falsas denuncias, faltan denuncias y recursos para abordar la violencia machista".

Datos desagregados

En el territorio nacional las provincias de Santiago del Estero (1,7), Catamarca (1,4), Santa Fe (1,3) y San Luis (1,1) encabezan las tasas más altas de femicidios, superando la media nacional de 0,6 feminicidios por cada 100.000 mujeres.

El hogar es el lugar más inseguro: el 67% de los femicidios se cometieron en la vivienda de la víctima o en la compartida con el agresor. Además, el 60% de los agresores fueron parejas, exparejas o familiares.

La Justicia, las fuerzas de seguridad, los dispositivos y herramientas que ordena la ley nacional 26.485, por mala acción u omisión, no protegieron a ese bajo 9% de las víctimas que habían denunciado previamente a su agresor, ya que el 75% de ellas ya contaba con una orden de restricción o perimetral.

En cuanto al vínculo entre víctima y victimario, el 60 % de los femicidios fue cometido por parejas o ex parejas o familiares de la víctima. El 11% de los femicidios fue cometido por sicarios o bandas mafiosas. El 11% de los femicidios fue cometido por otros hombres conocidos por la víctima (vecinos, amigos, compañeros de trabajo, etc). El 6% de los femicidios fue cometido por desconocido sy hay un 12% donde no hay datos para cotejar.

La edad promedio de las víctimas es de 39 años, mientras que 16 de las asesinadas eran niñas y adolescentes y otras 16 eran adultas mayores, es decir, tenían 60 años o más al momento del hecho.

Fuente: Agencia DIB