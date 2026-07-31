viernes 31 de julio de 2026
31 de julio de 2026 - 14:36

Chivilcoy: usan drones en patrullajes nocturnos para reforzar la seguridad rural

Los drones tienen una autonomía de hasta diez horas de vuelo, lo que garantizará una amplia cobertura territorial en todo el partido de Chivilcoy.

Por Agencia DIB
Los drones, al servicio de la seguridad en Chivilcoy.

Los drones, al servicio de la seguridad en Chivilcoy.

La Secretaría de Seguridad de Chivilcoy, en articulación con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, puso en marcha un operativo de patrullaje nocturno con drones destinado a fortalecer la prevención del delito en los establecimientos y caminos de la zona rural del distrito.

Más noticias
Un dron sobrevuela un curso de agua en Junín para combatir las larvas del barigüí.

Barigüí: en Junín usan drones para combatir a la "mosca que muerde"
El INTA ve en la siembra aérea con drones una alternativa rápida y sustentable.

Con drones, INTA Chascomús realizó un ensayo de siembra aérea

Drones al servicio de la seguridad

La presentación oficial se desarrolló en las instalaciones del tuvo lugar en el Aeroclub Chivilcoy. Allí, el secretario de Seguridad comunal, Néstor Dabi, explicó que las aeronaves no tripuladas recorrerán de manera periódica la extensa geografía rural del partido con un enfoque estrictamente preventivo.

En tanto, Martín Torres -director provincial de la cartera de Seguridad- afirmó que "no vamos a cambiar la ecuación de la seguridad en el ámbito rural si no es con la incorporación de tecnología. Drones, cámaras, inteligencia artificial, redes de WhatsApp y participación ciudadana son fundamentales". Además, advirtió que la disminución demográfica en el campo obliga a optimizar los recursos para mejorar la prevención y la capacidad de respuesta ante emergencias.

Finalmente, el comisario retirado Marcelo Loyola -asesor de Seguridad, Nocturnidad y Participación Ciudadana de Chivilcoy- detalló que los drones cuentan con una autonomía de hasta diez horas de vuelo, lo que garantizará una amplia cobertura territorial en todo el partido.

Temas
Ver más

Barigüí: en Junín usan drones para combatir a la "mosca que muerde"

Con drones, INTA Chascomús realizó un ensayo de siembra aérea

Provincia habiltó y reglamentó el uso de drones para aplicar agroquímicos

Tarifas, alquileres, transporte, prepagas, colegios y peajes: los aumentos que llegan en agosto

Avellaneda: Pablo Grillo volvió a sacar fotos en la cancha de Independiente

Diluvió sobre el AMBA y se mantiene la alerta por tormentas en toda la provincia

Madariaga: sancionan a operadores del Monitoreo de Seguridad por mirar videogames en el trabajo

Realizaron un cacerolazo por la inseguridad en muchos barrios de Mar del Plata

Las Flores: un choque frontal en la Ruta 3 dejó un muerto y tres heridos graves

Coronel Pringles: denunciaron a una madre por quedarse con la plata de las camperas de egresados

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El fatal choque en Las Flores alteró el tránsito de la Ruta Nacional 3.

Las Flores: un choque frontal en la Ruta 3 dejó un muerto y tres heridos graves

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Los drones, al servicio de la seguridad en Chivilcoy.

Chivilcoy: usan drones en patrullajes nocturnos para reforzar la seguridad rural