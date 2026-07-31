Chivilcoy: usan drones en patrullajes nocturnos para reforzar la seguridad rural

Los drones, al servicio de la seguridad en Chivilcoy.

La Secretaría de Seguridad de Chivilcoy, en articulación con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, puso en marcha un operativo de patrullaje nocturno con drones destinado a fortalecer la prevención del delito en los establecimientos y caminos de la zona rural del distrito.

Drones al servicio de la seguridad La presentación oficial se desarrolló en las instalaciones del tuvo lugar en el Aeroclub Chivilcoy. Allí, el secretario de Seguridad comunal, Néstor Dabi, explicó que las aeronaves no tripuladas recorrerán de manera periódica la extensa geografía rural del partido con un enfoque estrictamente preventivo.

En tanto, Martín Torres -director provincial de la cartera de Seguridad- afirmó que "no vamos a cambiar la ecuación de la seguridad en el ámbito rural si no es con la incorporación de tecnología. Drones, cámaras, inteligencia artificial, redes de WhatsApp y participación ciudadana son fundamentales". Además, advirtió que la disminución demográfica en el campo obliga a optimizar los recursos para mejorar la prevención y la capacidad de respuesta ante emergencias.

Finalmente, el comisario retirado Marcelo Loyola -asesor de Seguridad, Nocturnidad y Participación Ciudadana de Chivilcoy- detalló que los drones cuentan con una autonomía de hasta diez horas de vuelo, lo que garantizará una amplia cobertura territorial en todo el partido.

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