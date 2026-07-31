Los acompañantes terapéuticos protestan por atrasos en los pagos de IOMA

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Acompañantes terapéuticos y domiciliarios realizaban una protesta con acampe frente a la sede central del IOMA, en el centro de La Plata, en reclamo por el cobro de prestaciones adeudadas.

Según denuncian los profesionales del sector, la obra social de la provincia registra un atraso de más de tres meses en la liquidación de sus honorarios, una problemática estructural que precariza el trabajo y pone en riesgo la continuidad del acompañamiento de pacientes en situaciones vulnerables.

“Estamos en la puerta desde las diez de la mañana acompañadas por las familias de las personas a las que asistimos, pero ningún funcionario bajó a darnos una respuesta ni una fecha de cobro”, explicó Ángeles, una de las profesionales acompañantes terapéuticas que habló con este diario. La falta de respuesta de IOMA agravó el malestar de quienes desarrollan la actividad en la Región.

Según informaron, ante la ausencia de diálogo, los prestadores ratificaron el acampe a la espera de un compromiso formal que regularice los pagos pendientes y garantice el derecho a la salud de los afiliados.

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