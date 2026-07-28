Ravier intentó explicar su pronóstico de un dólar a $1.800: "La expresión fue sacada de contexto"

El vocero presidencial, Adrián Ravier, salió a explicar la polémica generada por sus declaraciones sobre una posible cotización del dólar cercana a los $1.800 en los próximos meses.

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El vocero de Milei dijo que "es una posibilidad" que el dólar llegue a $1800

Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, el funcionario aseguró que sus palabras fueron interpretadas de manera parcial y sostuvo que la referencia correspondía a una proyección de mercado, no a un pronóstico propio sobre el valor del tipo de cambio.

"La expresión fue sacada de contexto" , afirmó el portavoz, y sostuvo que, "si bien en los medios reprodujeron un extracto muy cortito, la pregunta se refería a cómo veía yo la Argentina en octubre de 2027".

Según explicó, la consulta original estaba vinculada al escenario económico que podría atravesar el país antes de las próximas elecciones y no exclusivamente al precio del dólar.

¿Qué quiso decir Ravier?

Ravier señaló que su análisis contemplaba un escenario de crecimiento económico, menor inflación y reducción de los niveles de pobreza e indigencia.

"Mi respuesta a cómo llegamos a la elección fue que llegamos muy bien, con tres años de crecimiento económico, con baja contundente de la pobreza y la indigencia y de la inflación", expresó.

En relación al mercado cambiario, indicó que su referencia estaba vinculada al comportamiento esperado del tipo de cambio real según las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

"En materia del mercado cambiario, dije que el tipo de cambio real se iba a mantener en los valores reales actuales en línea con el REM", añadió.

El funcionario remarcó que no intentó establecer una cifra concreta para el dólar y explicó que el precio dependerá de la dinámica entre compradores y vendedores. "Si llega al valor que proyecta el mercado, no estaríamos en una crisis cambiaria", recalcó el vocero.

Además, agregó: "Si me preguntan el valor futuro del dólar a una fecha determinada, mi respuesta es que el dólar flota y el precio estará en lo que defina la oferta y la demanda".

Finalmente, admitió que la interpretación que surgió de sus declaraciones generó una reacción inesperada. "Generó ruido y no contribuye al clima que queremos construir", reconoció.

Fuente: Agencia DIB.