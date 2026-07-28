Colegios privados: las cuotas aumentarán un 8,1% entre agosto y septiembre

Los colegios privados de la provincia aumentarán sus cuotas un 8,1 % entre agosto y septiembre , luego de que el gobierno bonaerense autorizada un esquema de incrementos del 5% para el primero de esos meses y del 2,5% para el segundo.

La medida alcanza a los distintos niveles de enseñanza —Inicial, Primaria, Secundaria, Técnica, Agraria, Artística y Educación Superior— y ajusta las escalas según el porcentaje de subvención estatal que recibe cada establecimiento, el cual varía entre el 40 y el 100 por ciento.

De acuerdo a una disposición publicada hoy por la Dirección General de Cultura y Educación, los topes de las diferentes escalas quedaron establecidos en un 8,1% por el efecto del primer aumento que eleva el piso de cálculo para el segundo.

A pesar de esa autorización, desde la Asociación de Entidades Educativas Privadas de la República Argentina (Adeepra) consideraron insuficiente la suba.

“El incremento de cuota es insuficiente ante la suba de los servicios de luz, gas, agua, tasas municipales. Las escuelas están en una situación muy difícil. Sobre todo de sectores más vulnerables. La cuota del 100 por ciento de subsidio estatal no cubre los costos de los colegios. La cuota que actualiza es absolutamente insuficiente”, dijo Perpetuo Lentijo, directivo de Adeepra en declaraciones remitidas a DIB.

El dirigente remarcó que el desfase entre las tarifas de los servicios públicos esenciales y la actualización arancelaria permitida pone en riesgo la sostenibilidad operacional de los establecimientos, afectando de manera especialmente aguda a las instituciones que atienden a las comunidades con menores recursos.

Por su parte, la comunicación oficial del gobierno provincial ratifica la obligatoriedad de que cada centro educativo notifique de forma clara y legible a las familias el porcentaje de aporte estatal recibido e informe a las autoridades correspondientes los valores definitivos aplicados para ambos periodos.

Fuente: Agencia DIB.