Los estatales bonaerenses cobran entre el jueves próximo y el viernes siguiente

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó el cronograma de pago de los salarios correspondientes a julio para los trabajadores de la administración pública bonaerense. Los depósitos comenzarán el jueves 31 de julio y se extenderán hasta el viernes 7 de agosto, de acuerdo con el organismo al que pertenezca cada agente.

El esquema difundido por la Provincia quedó establecido de la siguiente manera:

Jueves 31 de julio

Dirección de Vialidad

OCEBA Instituto de la Vivienda Lunes 3 de agosto Ministerio de Seguridad Servicio Penitenciario Bonaerense Ministerio de Desarrollo de la Comunidad Patronato de Liberados Instituto Provincial de Lotería y Casino Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia Martes 4 de agosto Ministerio de Salud Caja de Policía Miércoles 5 de agosto Fiscalía de Estado Junta Electoral Tribunal de Cuentas Asesoría General de Gobierno Secretaría General Coordinación General Unidad Gobernador Ministerio de las Mujeres y Diversidad Ministerio de Economía Contaduría General de la Provincia Tesorería General de la Provincia Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica Fondo Provincial de Puertos Ministerio de Desarrollo Agrario Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos Consejo de la Magistratura Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Ministerio de Gobierno Ministerio de Trabajo Defensoría del Pueblo Ministerio de Comunicación Pública Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) Autoridad del Agua Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) Comisión Provincial por la Memoria Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC) CORFO Ente Administrador Astillero Río Santiago Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) Poder Legislativo Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) Universidad Provincial de Ezeiza Jefatura de Asesores del Gobernador Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires Ministerio de Ambiente Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano Ministerio de Transporte Instituto Universitario Policial Provincial "Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich" Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo Jueves 6 de agosto Poder Judicial Viernes 7 de agosto Dirección General de Cultura y Educación DiPrEGeP Con este cronograma, la Provincia completará el pago de haberes de julio durante la primera semana de agosto para la totalidad de los trabajadores de la administración pública bonaerense. Fuente: Agencia DIB.

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