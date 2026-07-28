Los estatales bonaerenses cobran entre el jueves próximo y el viernes siguiente

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó el cronograma de pago de los salarios correspondientes a julio para los trabajadores de la administración pública bonaerense. Los depósitos comenzarán el jueves 31 de julio y se extenderán hasta el viernes 7 de agosto, de acuerdo con el organismo al que pertenezca cada agente.
El esquema difundido por la Provincia quedó establecido de la siguiente manera:
OCEBA
Instituto de la Vivienda
Lunes 3 de agosto
Ministerio de Seguridad
Servicio Penitenciario Bonaerense
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
Patronato de Liberados
Instituto Provincial de Lotería y Casino
Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia
Martes 4 de agosto
Ministerio de Salud
Caja de Policía
Miércoles 5 de agosto
Fiscalía de Estado
Junta Electoral
Tribunal de Cuentas
Asesoría General de Gobierno
Secretaría General
Coordinación General Unidad Gobernador
Ministerio de las Mujeres y Diversidad
Ministerio de Economía
Contaduría General de la Provincia
Tesorería General de la Provincia
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
Fondo Provincial de Puertos
Ministerio de Desarrollo Agrario
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
Consejo de la Magistratura
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Gobierno
Ministerio de Trabajo
Defensoría del Pueblo
Ministerio de Comunicación Pública
Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA)
Autoridad del Agua
Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)
Comisión Provincial por la Memoria
Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC)
CORFO
Ente Administrador Astillero Río Santiago
Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU)
Poder Legislativo
Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO)
Universidad Provincial de Ezeiza
Jefatura de Asesores del Gobernador
Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano
Ministerio de Transporte
Instituto Universitario Policial Provincial "Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich"
Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo
Jueves 6 de agosto
Poder Judicial
Viernes 7 de agosto
Dirección General de Cultura y Educación
DiPrEGeP
Con este cronograma, la Provincia completará el pago de haberes de julio durante la primera semana de agosto para la totalidad de los trabajadores de la administración pública bonaerense.
Fuente: Agencia DIB.