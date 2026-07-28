miércoles 29 de julio de 2026
28 de julio de 2026 - 20:06

Los estatales bonaerenses cobran entre el jueves próximo y el viernes siguiente

El gobierno difundió el cronograma de pagos de julio. Todos los detalles, repartición por repartición.

GOB

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó el cronograma de pago de los salarios correspondientes a julio para los trabajadores de la administración pública bonaerense. Los depósitos comenzarán el jueves 31 de julio y se extenderán hasta el viernes 7 de agosto, de acuerdo con el organismo al que pertenezca cada agente.

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El esquema difundido por la Provincia quedó establecido de la siguiente manera:

Jueves 31 de julio

Dirección de Vialidad

OCEBA

Instituto de la Vivienda

Lunes 3 de agosto

Ministerio de Seguridad

Servicio Penitenciario Bonaerense

Ministerio de Desarrollo de la Comunidad

Patronato de Liberados

Instituto Provincial de Lotería y Casino

Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia

Martes 4 de agosto

Ministerio de Salud

Caja de Policía

Miércoles 5 de agosto

Fiscalía de Estado

Junta Electoral

Tribunal de Cuentas

Asesoría General de Gobierno

Secretaría General

Coordinación General Unidad Gobernador

Ministerio de las Mujeres y Diversidad

Ministerio de Economía

Contaduría General de la Provincia

Tesorería General de la Provincia

Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica

Fondo Provincial de Puertos

Ministerio de Desarrollo Agrario

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Consejo de la Magistratura

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Trabajo

Defensoría del Pueblo

Ministerio de Comunicación Pública

Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA)

Autoridad del Agua

Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)

Comisión Provincial por la Memoria

Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC)

CORFO

Ente Administrador Astillero Río Santiago

Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU)

Poder Legislativo

Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO)

Universidad Provincial de Ezeiza

Jefatura de Asesores del Gobernador

Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires

Ministerio de Ambiente

Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano

Ministerio de Transporte

Instituto Universitario Policial Provincial "Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich"

Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo

Jueves 6 de agosto

Poder Judicial

Viernes 7 de agosto

Dirección General de Cultura y Educación

DiPrEGeP

Con este cronograma, la Provincia completará el pago de haberes de julio durante la primera semana de agosto para la totalidad de los trabajadores de la administración pública bonaerense.

Fuente: Agencia DIB.

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