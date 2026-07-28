Vaca Muerta: Kristalina Georgieva y Luis Caputo recorrieron el yacimiento de Loma Campana

Caputo, Georgieva y Marín en Vaca Muerta. @horaciomarin-ok @horaciomarin-ok @horaciomarin-ok @horaciomarin-ok

En la última escala de su visita a la Argentina, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), la búlgara Kristalina Georgieva, recorrió el yacimiento Loma Campana, el corazón de la producción de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.

En el recorrido que hizo este martes por la mañana, Georgieva fue acompañada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y por el presidente de YPF, Horacio Marín.

@horaciomarin-ok Horacio Marín, el anfitrión Precisamente, el titular de la empresa petrolera de bandera dio detalles de la recorrida en sus redes sociales: “Les mostramos de primera mano (a Georgieva y su equipo) la transformación energética del país y el enorme potencial que tiene la Argentina para convertirse en un exportador global de energía”.

@horaciomarin-ok “Tuvimos una reunión muy productiva y recorrimos un equipo de perforación de última generación, donde pudo conocer el trabajo de nuestra gente, de las empresas que nos acompañan todos los días y el nivel de tecnología y eficiencia que alcanzamos”, culminó Marín.

@horaciomarin-ok Finalizada su visita a nuestro país, la directora del FMI llegará a Montevideo para seguir teniendo reuniones con empresarios uruguayos. Fuente: Agencia DIB

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