martes 28 de julio de 2026
28 de julio de 2026 - 15:00

Vaca Muerta: Kristalina Georgieva y Luis Caputo recorrieron el yacimiento de Loma Campana

La directora gerente del FMI viajó a Neuquén para recorrer el yacimiento de Vaca Muerta. Horacio Marín, presidente de YPF, fue el anfitrión de Georgieva.

Por Agencia DIB
Caputo, Georgieva y Marín en Vaca Muerta.

Caputo, Georgieva y Marín en Vaca Muerta.

@horaciomarin-ok
Kirstalina en Vaca Muerta 2 rs
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Kirstalina en Vaca Muerta 3 rs
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En la última escala de su visita a la Argentina, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), la búlgara Kristalina Georgieva, recorrió el yacimiento Loma Campana, el corazón de la producción de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.

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En el recorrido que hizo este martes por la mañana, Georgieva fue acompañada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y por el presidente de YPF, Horacio Marín.

Horacio Marín, el anfitrión

Precisamente, el titular de la empresa petrolera de bandera dio detalles de la recorrida en sus redes sociales: “Les mostramos de primera mano (a Georgieva y su equipo) la transformación energética del país y el enorme potencial que tiene la Argentina para convertirse en un exportador global de energía”.

“Tuvimos una reunión muy productiva y recorrimos un equipo de perforación de última generación, donde pudo conocer el trabajo de nuestra gente, de las empresas que nos acompañan todos los días y el nivel de tecnología y eficiencia que alcanzamos”, culminó Marín.

Finalizada su visita a nuestro país, la directora del FMI llegará a Montevideo para seguir teniendo reuniones con empresarios uruguayos.

Fuente: Agencia DIB

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