viernes 12 de septiembre de 2025
12 de septiembre de 2025 - 13:04

Cierra una planta de una conocida fábrica de motos y despide a unos 50 operarios

La planta de ensamblaje de motos KTM del Grupo Simpa, ubicada en Campana, reestructuró su actividad y centralizó el armado de unidades en Pilar.

Por Agencia DIB
El Grupo Simpa, representante de varias marcas de motos.

El Grupo Simpa, representante en la Argentina de marcas de motos como KTM, Royal Enfield y Harley-Davidson, cerró su planta industrial ubicada en Campana, provincia de Buenos Aires y despidió a 50 operarios. Esta medida sorpresiva, se informó, fue para reestructurar su actividad y centralizar el armado de unidades en Pilar.

Una serie de neumáticos de autos. (Javier Balseiro/pexels.com)

El acampe de los trabajadores en la planta de ILVA, en Pilar. (Pilar a Diario) video

“Centralizamos nuestra operación productiva en la planta ubicada en el partido de Pilar, discontinuando la actividad de Campana. De esta forma, aseguramos la continuidad de los procesos productivos, la competitividad y la atención a los clientes para todas las marcas que representamos”, informó el Grupo Simpa.

La compañía argumentó que la decisión responde a un cambio en la estrategia global de uno de sus socios internacionales, que determinó que algunos modelos solo saldrán de la planta de origen y no se fabricarán en Argentina ni en otras filiales. Esta modificación impactó en el ritmo de trabajo y dejó sin actividad la estructura de Campana.

Sin embargo, la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunció públicamente que la decisión se produjo “sin previo aviso” y sin cumplir con los procedimientos legales de prevención de crisis.

El Grupo Simpa, uno de los principales jugadores del mercado de motos en Argentina, representa a más de quince marcas internacionales, entre ellas Piaggio, Vespa, Moto Guzzi, MV Agusta, Can-Am y Husqvarna.

La fábrica de Campana se dedicaba al ensamblaje de motos KTM, Husqvarna y CFMoto con kits importados de India, China y Europa, y tenía capacidad para producir cerca de 200 unidades diarias, aunque con apenas un 5% de componentes nacionales.

Despidos y preocupación

Esta noticia se da en medio de un mercado laboral que en julio volvió a mostrar señales de retroceso. Según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Capital Humano, el empleo privado registrado en empresas de más de 10 trabajadores se contrajo 0,2% tanto en la comparación mensual como en la interanual.

El retroceso fue homogéneo: se repitió en los aglomerados del interior del país y en el Gran Buenos Aires. Por ramas de actividad, el informe señaló que “el empleo industrial mantiene el mismo nivel que el mes pasado, mientras que en el resto de los sectores se observan variaciones negativas”. (DIB)

La vacunación contra la fiebre aftosa en la mira. 

