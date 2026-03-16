Vence el Inmobiliario Rural: cómo pagar con descuento de hasta el 15%

Un campo desde una vista aérea.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informa que este martes 17 de marzo, vence el plazo para pagar con descuento de hasta el 15% el saldo anual del Impuesto Inmobiliario Rural. Y quienes opten por abonar la cuota 1 obtendrán una bonificación del 10% pagando en término.

En ambos casos, el beneficio se mantiene siempre que la partida inmobiliaria no registre deudas y que los pagos se realicen en término.

De la misma manera, este martes vence la cuota 1 y el saldo anual del Impuesto Inmobiliario Complementario para todas las plantas (edificado, baldío y rural), también con los beneficios de entre 15% o 10%, de acuerdo a la decisión de pagar el monto anual o el importe de la primera cuota.

Los descuentos en ambos impuestos se aplican con cualquier medio de pago, incluyendo débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Para realizar el pago, se puede ingresar a la web oficial de ARBA (www.arba.gob.ar), en la sección “Pagá tus impuestos”, donde es posible abonar con tarjeta de crédito o generar el código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

También, está disponible la opción de pago digital mediante la aplicación Cuenta DNI, escaneando el código QR enviado por correo electrónico, que estará vigente hasta la fecha de vencimiento de cada cuota. Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial podrán hacerlo en entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos, previa descarga de las boletas desde la página web de ARBA. Fuente: Agencia DIB

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