martes 17 de marzo de 2026
16 de marzo de 2026 - 17:10

La actividad metalúrgica cayó 10,3% en febrero y el uso de la capacidad instalada fue del 40,2%

La actividad metalúrgica acumula en el año una baja de 8,2%, según Adimra. La utilización de la capacidad instalada con uno de los niveles más bajos.

Por Agencia DIB
La actividad matelúrgica cayó 10,3% en febrero.

La actividad matelúrgica cayó 10,3% en febrero.

La actividad metalúrgica registró en febrero una nueva caída y profundizó la tendencia negativa. La producción del sector se contrajo 10,3% en comparación con el mismo mes de 2025 y 1,9% respecto de enero, de acuerdo con el último informe difundido este lunes por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra).

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El sector acumula en el primer bimestre de 2026 una baja de 8,2%. El relevamiento también señaló que la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 40,2%, uno de los niveles más bajos de los últimos años, lo que refleja la debilidad de la demanda interna y la menor actividad en distintos rubros industriales.

El informe indicó que la caída de la producción fue generalizada en los distintos segmentos del entramado metalúrgico. Entre los sectores más afectados se encuentran fundición, bienes de capital y autopartes, que registraron retrocesos interanuales de hasta dos dígitos. En total, los ocho grandes rubros relevados presentaron resultados negativos durante febrero.

A nivel territorial, el retroceso se extendió en las principales provincias industriales del país. Buenos Aires y Córdoba concentraron las caídas más pronunciadas, con descensos interanuales de 12,9% y 11,9%, respectivamente, mientras que Mendoza, Entre Ríos y Santa Fe también mostraron variaciones negativas. En conjunto, estas jurisdicciones concentran más del 90% de la producción metalúrgica nacional.

Informe de actividad metalúrgica FEBRERO 2026

Números de Adimra

En el frente externo, el informe señaló que las importaciones de productos metalúrgicos disminuyeron 14% interanual en enero, último dato disponible, aunque el volumen continúa siendo elevado en comparación con años anteriores. Este escenario, combinado con la caída de la producción local, plantea la posibilidad de un achicamiento del mercado total por la debilidad de la demanda.

En cuanto al empleo, el sector registró una baja interanual de 1,8%, aunque se mantuvo sin cambios respecto del mes anterior. Desde Adimra advirtieron que la persistencia de bajos niveles de actividad y la elevada capacidad ociosa condicionan tanto las decisiones de inversión como la sostenibilidad del empleo en la industria.

Las expectativas empresarias para los próximos meses muestran un panorama de cautela. Según el relevamiento, seis de cada diez empresas no esperan mejoras en su producción en el corto plazo, mientras que solo un 36,8% anticipa un aumento, en la mayoría de los casos de carácter moderado.

Fuente: Agencia DIB

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