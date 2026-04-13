Bahía Blanca: comienza a normalizarse la actividad agroindustrial y se reactiva el puerto

La actividad agroindustrial en Bahía Blanca comenzó a encaminarse hacia su normalización luego de varios días de parálisis, a partir de un acuerdo parcial entre las partes en conflicto y el anuncio de un refuerzo en la seguridad en los accesos al puerto.

La Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca y el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, junto a un amplio conjunto de entidades del sector, reafirmaron su compromiso de “salvaguardar el derecho constitucional al trabajo” y garantizar condiciones para la reanudación de las operaciones.

Según informaron, desde ahora se contará con una mayor presencia de fuerzas de seguridad nacionales, que actuarán en coordinación con la Policía de la provincia de Buenos Aires.

El objetivo será asegurar la libre circulación de los transportistas en rutas de acceso y en las inmediaciones de la Playa El Triángulo, un punto clave para la logística portuaria.

La medida apunta a brindar garantías a choferes y despachantes para retomar las tareas de carga y descarga sin temor a represalias, en un contexto de tensión que afectó el normal flujo de mercadería desde el pasado 7 de abril.

En ese marco, las entidades firmantes instaron a todos los actores de la cadena agroindustrial a reanudar el envío de productos “a la máxima brevedad posible”, con el fin de restablecer la operatoria portuaria y evitar mayores perjuicios económicos.

El pronunciamiento fue respaldado por la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca; la Bolsa de Cereales de Buenos Aires; la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal; la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina; la Cámara de Puertos Privados Comerciales; la Cámara Portuaria y Marítima de Bahía Blanca; el Centro de Corredores de Cereales, Oleaginosas, Frutos y Productos de Bahía Blanca; el Centro de Exportadores de Cereales; la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada; la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa; Confederaciones Rurales Argentinas; el Consejo Agroindustrial Argentino; la Federación Argentina de la Industria Molinera; la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales; y la Sociedad de Acopiadores de Cereales de la Zona Bahía Blanca.

Con la presencia reforzada de las fuerzas de seguridad, el sector apuesta a restablecer la normal operatividad portuaria en Bahía Blanca en el corto plazo y superar un conflicto que puso en jaque a uno de los principales nodos agroexportadores del país.

Fuente: Agencia DIB