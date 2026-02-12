jueves 12 de febrero de 2026
12 de febrero de 2026 - 18:21

Aumento por encima de la inflación: una familia tipo necesitó en enero $ 1.360.298 para no ser considerada pobre

La Canasta Básica Alimentaria -determina la indigencia- registró en enero una suba de 5,8% en el Gran Buenos Aires. La Canasta Básica Total (pobreza), +3,9%.

Por Agencia DIB
El Indec actualizó los valores de las canastas que miden la pobreza y la indigencia.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) registró en enero un fuerte incremento de 5,8% en el Gran Buenos Aires, según informó el Indec. En tanto, la Canasta Básica Total (CBT), que además incluye bienes y servicios no alimentarios y define la línea de pobreza, aumentó 3,9% en el mes.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec), en la comparación interanual la CBA mostró un alza de 37,6%, mientras que la CBT avanzó 31,6% respecto de enero de 2025. Ambos indicadores reflejan la dinámica de los precios relevados por el IPC del Gran Buenos Aires y marcan el piso de ingresos que necesita una persona para cubrir necesidades básicas.

Canasta Básica Indec

En términos de hogares, una familia tipo de cuatro integrantes -compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31 y dos hijos de 6 y 8 años- necesitó en enero $ 623.990 para no caer en la indigencia y $ 1.360.298 para no ser considerada pobre. En tanto, el costo mínimo para que un adulto equivalente no sea considerado indigente ascendió a $ 201.938,62, y se ubicó en $ 440.226,19 para que el mismo adulto no sea pobre.

Para un hogar de tres integrantes, integrado por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61, la CBA alcanzó los $ 496.769 y la CBT los $ 1.082.956. En el caso de una familia de cinco miembros -dos adultos de 30 años y tres hijos pequeños-, los ingresos requeridos ascendieron a $ 656.301 para cubrir la canasta alimentaria y a $ 1.430.735 para afrontar la canasta total.

Por  Agencia DIB