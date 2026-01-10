sábado 10 de enero de 2026
10 de enero de 2026 - 17:28

Advierten que el cambio de fórmula para la inflación evaporaría la suba del índice de salarios reales

Presetaron un trabajo que indica que con una canasta de gastos actualizada sube la inflación y el salario registrado cae 5,7% en vez de subir 4,5%.

Por Agencia DIB
El titular del INDEC, Marco Lavagna.&nbsp;

El titular del INDEC, Marco Lavagna. 

Archivo DIB.

La falta de actualización de la canasta que utiliza el Indec para medir la inflación distorsiona la medición de precios y salarios: con una metodología más actual, el salario registrado pasaría de mostrar una suba del 4,5% a una caída del 5,7%, según advierten economistas.

Más noticias
Una cola de desaocupados que buscan empleo. 

El gobierno le puso tope a la prestación por desempleo de Anses y quedó abajo de la línea de indigencia
La Ruta 3 atraviesa la provincia de Buenos Aires hacia el sur del país. 

El Gobierno prepara la licitación de las Rutas 3 y 5, dos caminos clave que cruzan el territorio provincial

La actualización de la canasta de consumo que utiliza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para medir la inflación vuelve a quedar en el centro del debate económico: es un insumo clave para determinar el nivel de precios, que muchos cuestionan porque no se actualiza desde 2004: pondera gastos como el de diario papel o la telefonía fija que hoy no tienen una incidencia alta, y en cambio valora poco el peso de los servicios, que amentaron mucho desde la quita de subsidios que arrancó con Mauricio Macri y se profundizó con Javier Milei.

El titular del INDEC, Marco Lavagna, viene prometiendo la actualización de esta herramienta para adaptarla a la realidad actual, un proceso que ya estaría técnicamente terminado y espera el OK político para ser implementado. En las últimas semanas se sumaron críticas de especialistas al modo en que se mide la evolución de los salarios. Lavagna, por otra parte, se vio obligado a firmar, semanas atrás, un comunicado de descargo y aclaración luego de una correción corrección retrospectiva de estadísticas evitara que el indice de actividad dejara a la economía argentina en zona de recesión.

¿Cuánto cambiarían los resultados?

En ese marco, el economisma Diego Giacomini, un exsocio de Javier Milei que ahora está enfrentado con el presidente, aseguró que la falta de implementación de una medición más actualizada altera de manera significativa la lectura sobre la evolución del salario real. Puntualmente, citó un trabajo propio según el cual si se aplicara la canasta basada en la Encuesta Nacional de Gastos y Hogares (ENGho) de 2018 —la aue el propio Indec tiene disponible pero aún no implementa— el salario registrado pasaría de mostrar una mejora del 4,5% a reflejar una caída del 5,7%.

Giacomini cuestionó con dureza esta situación y afirmó, en diálogo con BAE Negocios, que la canasta vigente “no es representativa” de los hábitos de consumo actuales. Según explicó, en más de dos décadas se produjeron cambios profundos tanto en la composición del gasto de los hogares como en la evolución relativa de los precios, lo que genera una subestimación sistemática de la inflación real.

En ese sentido, Giacomini señaló que la brecha entre la inflación oficial y la que surgiría de aplicar la ENGho de 2018 alcanza los 39 puntos porcentuales en la actual gestión. Esta diferencia se explica, principalmente, porque la canasta actual no refleja el fuerte aumento en la participación de los servicios dentro del gasto total de las familias, como alquileres, tarifas y transporte.

El economista puso como ejemplo el peso que el Indec asigna a determinados rubros en el Gran Buenos Aires. “De acuerdo con el Indec, un ciudadano promedio del GBA sólo gasta $3,5 en alquiler de vivienda y $2,5 en electricidad, gas y otros combustibles de cada $100 totales que gasta ”, afirmó, y remarcó que, aun sumando otros servicios esenciales, la proporción resulta “a todas luces, algo muy alejado de la realidad”.

Fuente: Agencia DIB.

Temas
Ver más

El gobierno le puso tope a la prestación por desempleo de Anses y quedó abajo de la línea de indigencia

El Gobierno prepara la licitación de las Rutas 3 y 5, dos caminos clave que cruzan el territorio provincial

Los judiciales se sumaron a la seguidilla de reclamos gremiales para que Kicillof reabra la discusión salarial

¿Cuáles son los descuentos y bonificaciones de ARBA para contribuyentes cumplidores?

La cosecha de granos 2025/26 será récord con 154,8 millones de toneladas

Tras 25 años de negociaciones, la Unión Europea aprobó el acuerdo con el Mercosur

Los gremios aumentan la presión para que Kicillof convoque a discutir un aumento salarial para los estatales

Un cuarto de los inquilinos destina entre 60% y 100% de su sueldo para alquilar

Cambios en la coparticipación bonaerense: municipios del interior, los grandes ganadores

¿Cómo es el nuevo crédito que cerró Bausili para pagar el vencimiento de deuda del viernes?

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Ruta 3 atraviesa la provincia de Buenos Aires hacia el sur del país. 

El Gobierno prepara la licitación de las Rutas 3 y 5, dos caminos clave que cruzan el territorio provincial

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Milei y Feudale, con puntos de vista enfrentados. 

Marcela Feudale atribuyó a "dos israelíes" los indendios en la Patagonia y Milei salió a cruzarla