Dólar: a partir de enero las bandas de flotación se actualizarán por inflación

El Banco Central anunció este lunes que las bandas de flotación del dólar comenzarán a actualizarse en función de la inflación a partir de enero próximo. El nuevo esquema entrará en vigencia el 1 de enero de 2026 y establece que “el techo y el piso de la flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual por Indec”.

A través de un comunicado, la entidad que preside Santiago Bausili informó el inicio de una nueva etapa del programa monetario, cuyo objetivo es “alcanzar la convergencia de la inflación doméstica al nivel de inflación internacional”. Además, el Banco Central remarcó la importancia de la acumulación de reservas y se comprometió a avanzar con “un programa de acumulación consistente”.

Más tarde, durante una conferencia de prensa, Bausili aseguró que su gestión fue la que más divisas adquirió. “Compramos más dólares que ninguna otra administración”, afirmó desde la sede del organismo, en Reconquista 266, acompañado por el director del BCRA, Federico Furiase . No obstante, explicó que ese volumen se fue reduciendo como consecuencia del pago de vencimientos realizados durante su mandato, lo que impactó en el nivel de reservas. “Que el BCRA acumule reservas no implica que el sesgo del tipo de cambio sea hacia arriba. Esto se hace en respuesta a un aumento de la demanda de dinero”, precisó.

Consultado sobre el nuevo sistema de bandas de flotación, sostuvo que se trata del “mejor régimen” posible para el actual contexto económico del país. En ese sentido, detalló el mecanismo de actualización: “Que se ajuste con inflación no quiere decir que va a ser mayor o menor porque depende la inflación. Se le está dando un grado de flexibilidad a las bandas”.

Dólar: nuevo esquema de flotación

En el anuncio oficial, el BCRA precisó que tanto el techo como el piso de la banda cambiaria se actualizarán de manera mensual según el último dato de inflación difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. “Dado que el ritmo de deslizamiento de las bandas no se ajusta por la inflación de Estados Unidos, el techo de la banda se incrementa en términos reales a lo largo del tiempo”. A su vez, remarcó que el esquema de flotación “seguirá cumpliendo la función de limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio”.

Finalmente, la autoridad monetaria señaló que “a partir del 1 de enero de 2026, el Banco Central iniciará un programa de acumulación de reservas internacionales consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios”. En ese marco, anticipó que la base monetaria pasaría del 4,2% actual al 4,8% del Producto Bruto Interno hacia diciembre del próximo año, lo que permitiría adquirir alrededor de US$ 10.000 millones, cifra que podría ampliarse hasta US$ 17.000 millones “sin requerir esfuerzos sostenidos de esterilización” si la demanda de dinero aumentara en un punto del PBI.

Fuente: Agencia DIB