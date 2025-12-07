Turismo Carretera: Agustín Canapino ya es pentacampeón

Agustín Canapino, campeón del Turismo Carretera por quinta vez. Solo TC

El piloto bonaerense Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) se consagró campeón por quinta vez en el Turismo Carretera, tras ganar en la mañana de este domingo la primera serie clasificatoria de la última fecha de la Copa de Oro en el Autódromo Roberto José Mouras, La Plata. Con el título asegurado, el hombre de Arrecifes cerró el fin de semana y la temporada con una victoria.

Canapino Campeón 01 El Chevrolet Camaro número 86 de Agustín Canapino. El campeonato obtenido por Canapino permitió a Chevrolet alcanzar su 23º título en el TC, la mitad de los que acumula Ford, con 46. Más atrás se ubican Dodge, con 9, y Torino, con 6.

Canapino había llegado a la última fecha con una ventaja de 57,5 puntos sobre su escolta, Santiago Mangoni (Chevrolet). Pero con el triunfo en la serie, el arrecifeño quedó automáticamente fuera del alcance de sus rivales.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) Así, Canapino llegó a cinco títulos en el Turismo Carretera (2010, 2017, 2018, 2019, todos estos con cupé “Chevy, y 2025) e igualó a Oscar Alfredo Gálvez. Lo superan Juan María Traverso, seis veces campeón (1977, 1978, 1995, 1996, 1997 y 1999); Guillermo Ortelli, máximo campeón de la era moderna con siete títulos (1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016) y el más ganador de la historia sigue siendo Juan Gálvez, con nueve títulos.

En la final disputada este domingo en La Plata, Canapino y su Camaro se impusieron con un tiempo de 35:53,333 minutos para las 25 vueltas al trazado. Completaron el podio Mariano Werner (Mustang) y José Luis Di Palma (Camaro). El nuevo campeón cerró el certamen con 259,5 puntos, seguido por Matías Rossi (Toyota Camry, hoy décimo), con 168,75, y Mangoni (hoy 16º), con 163,75. Fuente: Agencia DIB Embed - Canapino campeón de TC 2025

Para compartir en redes







