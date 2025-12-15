lunes 15 de diciembre de 2025
Rally Argentino: General Madariaga, primera parada de la temporada 2026

El campeonato comenzará entre finales de febrero y principios de marzo, con General Madariaga como sede de la primera competencia del año.

El Rally Argentino se prepara para la temporada 2026, que comenzará en febrero en General Madariaga.

El Rally Argentino anunció su calendario para la temporada 2026, que contará con un total de nueve fechas. El campeonato comenzará entre finales de febrero y principios de marzo, con General Madariaga como sede de la primera competencia del año.

La localidad bonaerense volverá a abrir el calendario con el Rally Pagos del Tuyú. Según se confirmó, Madariaga recibirá la fecha inaugural los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo, en una carrera que formará parte del Campeonato Argentino de Rally y que también contará con la participación de la tradicional categoría regional Rally Mar y Sierras.

De acuerdo con El Mensajero de La Costa, el rally “no solo representa un espectáculo deportivo de nivel internacional, sino que también genera un importante movimiento económico para los comerciantes de Madariaga y toda la región. Esta será la única competencia de la máxima categoría del rally nacional que se disputará en la provincia de Buenos Aires durante la temporada 2026”.

Rally: calendario 2026

Luego de su paso por Madariaga, el calendario continuará con el Rally FIA Codasur en Córdoba (17 al 19 de abril); el Rally del Petróleo y los Dinosaurios en Plaza Huincul y Cutral Có (22 al 24 de mayo); el Rally del Poncho en Catamarca (26 al 28 de junio); el Rally del Jaaukanigás en Santa Fe (31 de julio al 2 de agosto); la tradicional Vuelta de la Manzana en General Roca (4 al 6 de septiembre); el Rally de Entre Ríos en Diamante y Valle María (2 al 4 de octubre); el Rally de San Luis (6 al 8 de noviembre) y una fecha a confirmar, prevista del 11 al 13 de diciembre.

En paralelo, los organizadores del Rally Mar y Sierras informaron que continúan trabajando en la conformación del resto de su calendario, que también estará compuesto por nueve fechas. “De esta manera, Madariaga se consolida una vez más como un punto clave en el mapa del automovilismo nacional, recibiendo a los mejores pilotos y equipos del país para inaugurar el año deportivo sobre sus caminos”, concluye El Mensajero.

Fuente: Agencia DIB

