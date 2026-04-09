Mundial 2026: el bahiense Facundo Tello será uno de los tres árbitros argentinos

Argentina tendrá tres árbitros principales en el Mundial 2026, algo lógico por la gran cantidad de partidos que se disputarán en las sedes de Estados Unidos, Canadá y México. Y uno de ellos es Facundo Tello (43), nacido en Bahía Blanca, quien ya había dirigido en Qatar 2022.
Los otros dos representantes nacionales serán el porteño Yael Falcón Pérez (37) y el neuquino de Andacollo, Darío Herrera (40).
De Bahía Blanca, justicia para el fútbol
En Qatar 2022, Facundo Tello arbitró en tres partidos: Suiza-Camerún y Portugal-Corea del Sur, en la fase de grupos, y Marruecos-Portugal, en cuartos de final.
Días atrás, Tello había sido designado para dirigir el repechaje entre Congo y Jamaica -que ganaron los africanos- pero una lesión obligó a ser reemplazado por Daría Herrera, que también es uno de los elegidos para el Mundial 2026.
También se conocieron los nombres de los cinco asistentes: Juan Pablo Belatti (bonaerense de Saladillo), Maximiliano del Yesso (de Lomas del Mirador, partido de La Matanza), el riojano Gabriel Chade, el santafesino Facundo Rodríguez y el mendocino Cristian Navarro. En tanto el porteño Hernán Mastrángelo estará en el VAR.
Fuente: Agencia DIB