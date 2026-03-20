A 83 días del Mundial, los 14 bonaerenses de la última convocatoria de Scaloni

Cuando faltan 88 días para el debut de la selección argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el DT Lionel Scaloni dio a conocer el listado de 30 jugadores para los dos partidos preparatorios finales del 27 (ante Mauritania) y 31 de marzo (equipo sin confirmar).
En esta lista provisoria -la definitiva se debe entregar a la FIFA el 1 de junio, con 26 jugadores- hay 14 futbolistas nacidos en la provincia de Buenos Aires. Como dato curioso, los tres arqueros son bonaerenses.
El fixture de la primera ronda del Mundial
Argentina comienza a defender el título logrado en Qatar 2022 ante Argelia, el martes 16 de junio, en Kansas City, estado de Misuri, a las 22 (hora argentina). El lunes 22, a las 14, nuestra selección se enfrenta a Austria en Dallas. El tercer partido de la zona, también en Dallas, es el sábado 27, ante Jordania, a las 23.
Los 30 convocados por Scaloni
Hay 14 bonaerenses, 4 cordobeses, 3 de CABA, 2 de La Pampa, 1 de San Luis, 1 de Entre Ríos, 1 de Neuquén, 1 de Tucumán, 1 de Tenerife (España), 1 de Santa Fe y 1 de Corrientes. (Entre paréntesis, el club donde juegan ahora).