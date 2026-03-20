viernes 20 de marzo de 2026
20 de marzo de 2026 - 17:39

A 83 días del Mundial, los 14 bonaerenses de la última convocatoria de Scaloni

El 11 de junio comienza el Mundial de Fútbol 2026 mientras que Argentina debuta el 16 frente a Argelia. Lionel Scaloni presentó la lista de 30 jugadores para los dos partidos previos y casi la mitad son bonaerenses.

Por Agencia DIB
Lionel Scaloni, con la Copa lograda en Qatar, durante el sorteo del Mundial 2026.

Lionel Scaloni, con la Copa lograda en Qatar, durante el sorteo del Mundial 2026.

Cuando faltan 88 días para el debut de la selección argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el DT Lionel Scaloni dio a conocer el listado de 30 jugadores para los dos partidos preparatorios finales del 27 (ante Mauritania) y 31 de marzo (equipo sin confirmar).

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En esta lista provisoria -la definitiva se debe entregar a la FIFA el 1 de junio, con 26 jugadores- hay 14 futbolistas nacidos en la provincia de Buenos Aires. Como dato curioso, los tres arqueros son bonaerenses.

El fixture de la primera ronda del Mundial

Argentina comienza a defender el título logrado en Qatar 2022 ante Argelia, el martes 16 de junio, en Kansas City, estado de Misuri, a las 22 (hora argentina). El lunes 22, a las 14, nuestra selección se enfrenta a Austria en Dallas. El tercer partido de la zona, también en Dallas, es el sábado 27, ante Jordania, a las 23.

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Los 30 convocados por Scaloni

Hay 14 bonaerenses, 4 cordobeses, 3 de CABA, 2 de La Pampa, 1 de San Luis, 1 de Entre Ríos, 1 de Neuquén, 1 de Tucumán, 1 de Tenerife (España), 1 de Santa Fe y 1 de Corrientes. (Entre paréntesis, el club donde juegan ahora).

Arqueros

  • Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa) Mar del Plata, PBA
  • Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) La Plata, PBA
  • Juan Musso (Atlético Madrid) San Nicolás, PBA

Defensores

  • Nahuel Molina (Atlético Madrid) Embalse de Río Tercero, Córdoba
  • Gonzalo Montiel (River Plate) La Matanza, PBA
  • Cristian ‘Cuti’ Romero (Tottenham) Córdoba
  • Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella) Villa Mercedes, San Luis
  • Marcos Senesi (Bournemouth) Concordia, Entre Ríos
  • Nicolás Otamendi (Benfica) CABA
  • Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata) General Pico, La Pampa
  • Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon) Rafael Calzada, PBA
  • Gabriel Rojas (Racing Club) Almirante Brwon, PBA
  • Marcos Acuña (River Plate) Zapala, Neuquén

Mediocampistas

  • Leandro Paredes (Boca Juniors) San Justo, PBA
  • Máximo Perrone (Como) CABA
  • Alexis Mac Allister (Liverpool) Santa Rosa, La Pampa
  • Enzo Fernández (Chelsea) San Martín, PBA
  • Valentín Barco (Racing Estrasburgo) 25 de Mayo, PBA
  • Rodrigo De Paul (Inter Miami) Sarandí, PBA
  • Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) Famaillá, Tucumán
  • Nico Paz (Como) Tenerife, España
  • Franco Mastantuono (Real Madrid) Azul, PBA

Delanteros

  • Lionel Messi (Inter Miami) Rosario, Santa Fe
  • Gianluca Prestianni (Benfica) Ciudadela, PBA
  • Nicolás González (Atlético Madrid) Escobar, PBA
  • Giuliano Simeone (Atlético Madrid) CABA
  • Thiago Almada (Atlético Madrid) Ciudadela, PBA
  • José López (Palmeiras) San Lorenzo, Corrientes
  • Julián Alvarez (Atlético Madrid) Calchín, Córdoba
  • Joaquín Panichelli (Racing Estrasburgo) Córdoba

Fuente: Agencia DIB

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