A 83 días del Mundial, los 14 bonaerenses de la última convocatoria de Scaloni

Lionel Scaloni, con la Copa lograda en Qatar, durante el sorteo del Mundial 2026.

Cuando faltan 88 días para el debut de la selección argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el DT Lionel Scaloni dio a conocer el listado de 30 jugadores para los dos partidos preparatorios finales del 27 (ante Mauritania) y 31 de marzo (equipo sin confirmar).

En esta lista provisoria -la definitiva se debe entregar a la FIFA el 1 de junio, con 26 jugadores- hay 14 futbolistas nacidos en la provincia de Buenos Aires. Como dato curioso, los tres arqueros son bonaerenses.

El fixture de la primera ronda del Mundial Argentina comienza a defender el título logrado en Qatar 2022 ante Argelia, el martes 16 de junio, en Kansas City, estado de Misuri, a las 22 (hora argentina). El lunes 22, a las 14, nuestra selección se enfrenta a Austria en Dallas. El tercer partido de la zona, también en Dallas, es el sábado 27, ante Jordania, a las 23.

Embed #FechaFIFA La Selección Argentina jugará un amistoso ante Mauritania el próximo viernes 27 de marzo, desde las 20.15, en La Bombonera.



https://t.co/B9lfoMdo0e pic.twitter.com/0I6iG6Wth7 — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 20, 2026 Los 30 convocados por Scaloni Hay 14 bonaerenses, 4 cordobeses, 3 de CABA, 2 de La Pampa, 1 de San Luis, 1 de Entre Ríos, 1 de Neuquén, 1 de Tucumán, 1 de Tenerife (España), 1 de Santa Fe y 1 de Corrientes. (Entre paréntesis, el club donde juegan ahora).

Arqueros Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa) Mar del Plata, PBA

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) La Plata, PBA

Juan Musso (Atlético Madrid) San Nicolás, PBA Defensores Nahuel Molina (Atlético Madrid) Embalse de Río Tercero, Córdoba

Gonzalo Montiel (River Plate) La Matanza, PBA

Cristian ‘Cuti’ Romero (Tottenham) Córdoba

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella) Villa Mercedes, San Luis

Marcos Senesi (Bournemouth) Concordia, Entre Ríos

Nicolás Otamendi (Benfica) CABA

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata) General Pico, La Pampa

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon) Rafael Calzada, PBA

Gabriel Rojas (Racing Club) Almirante Brwon, PBA

Marcos Acuña (River Plate) Zapala, Neuquén Mediocampistas Leandro Paredes (Boca Juniors) San Justo, PBA

Máximo Perrone (Como) CABA

Alexis Mac Allister (Liverpool) Santa Rosa, La Pampa

Enzo Fernández (Chelsea) San Martín, PBA

Valentín Barco (Racing Estrasburgo) 25 de Mayo, PBA

Rodrigo De Paul (Inter Miami) Sarandí, PBA

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) Famaillá, Tucumán

Nico Paz (Como) Tenerife, España

Franco Mastantuono (Real Madrid) Azul, PBA Delanteros Lionel Messi (Inter Miami) Rosario, Santa Fe

Gianluca Prestianni (Benfica) Ciudadela, PBA

Nicolás González (Atlético Madrid) Escobar, PBA

Giuliano Simeone (Atlético Madrid) CABA

Thiago Almada (Atlético Madrid) Ciudadela, PBA

José López (Palmeiras) San Lorenzo, Corrientes

Julián Alvarez (Atlético Madrid) Calchín, Córdoba

Joaquín Panichelli (Racing Estrasburgo) Córdoba Fuente: Agencia DIB

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