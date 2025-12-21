Malvinas Argentinas: el Comité Olímpico Argentino realizó su Gala del Deporte y recordó a Braian Toledo

La nadadora bonaerense Agostina Hein y el palista rionegrino Vicente Vergauven fueron reconocidos como los deportistas del año por el Comité Olímpico Argentino (COA), que realizó su Gala del Deporte Olímpico Argentino este fin de semana en el Polideportivo Braian Toledo de Los Polvorines , en el partido de Malvinas Argentinas .

Durante la Gala, el COA entregó los Premios Centenario, que reconocen a los deportistas que a lo largo del año mostraron excelencia competitiva, compromiso con los valores olímpicos y tuvieron logros destacados a nivel nacional e internacional. La distinción fue instaurada en 2023.

Entre los atletas que se destacaron en cada disciplina, el Comité Olímpico otorgó su máximo reconocimiento de “Mejores Deportistas del Año” a Agostina Hein. La deportista de Campana , con apenas 17 años se convirtió en la gran revelación de la natación: campeona mundial junior en los 400 metros combinados -además logró una medalla de plata-, ganadora de ocho medallas (tres de oro, cuatro de plata y una de bronce) en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción (Paraguay) y dominadora absoluta en los Campeonatos Sudamericano y Argentino, sumando triunfos y récords incluso estos últimos días del año.

Junto a Hein, también fue elegido “mejor deportista” el rionegrino Vicente Vergauven, quien brilló en canotaje con una actuación histórica en Asunción 2025: dos medallas de oro en K2 y K4 500 metros, una plata en K1 1000 metros y un bronce en K1 500 metros.

Hein y Vergauven se unieron así al listado de mejores deportistas que inauguraron en 2023 la marplatense Belén Casetta y el olavarriense Agustín Vernice, y que continuaron en 2024 la sampedrina Eugenia Bosco y el cordobés José “Maligno” Torres.

Homenaje Sídney 2000 Distinción para los deportistas argentinos que compitieron en Sídney 2000, entre ellos Las Leonas. Comité Olímpico Argentino

Las Leonas y más distinciones a 25 años de Sídney

Durante la Gala, además, se entregaron diversas distinciones, entre ellas la de “trayectoria como entrenador” para Leticia Brunati (beach handball) y Gabriel Taraburelli (taekwondo). Pero el momento más destacado llegó cuando el Comité Olímpico conmemoró el 25º aniversario de los Juegos de Sídney 2000, con entrega de diploma de reconocimiento a los atletas que representaron al país en aquella edición. Entre los distinguidos estuvieron Jerónimo Bidegain, Oscar Cortínez, Gabriel Taraburelli, Serena Bibiana Amato, Alejandra García, Carolina Mariani, María Julia Garisoain, Marisa Peguri, Matías Vila, Pablo Pereyra y Jorge Lombi.

Y en ese mismo marco de agasajo a los deportistas de Sídney 2000, se realizó una mención destacada a Karina Mazota, Mercedes Margalot, Jorgelina Rimoldi, Vanina Oneto, Inés Arrondo, Magdalena Aicega y Mariela Antoniska, protagonistas del nacimiento de Las Leonas, el equipo que marcó un antes y un después en la historia del hockey sobre césped argentino.

Polideportivo-Braian-Toledo El Polideportivo Braian Toledo donde se realizó la Gala. Horizonte 2028

Homenaje a Braian Toledo

La elección del “Polideportivo Braian Toledo” como sede para la Gala tuvo un valor simbólico enorme. “Es un homenaje a Braian Toledo, quien no solo fue un atleta excepcional, fue un símbolo de esperanza y superación. Conquistó el mundo desde muy joven: campeón mundial juvenil en Mar del Plata 2010 con un récord histórico de 89,34 metros, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010, medallista en mundiales y Juegos Panamericanos, y finalista olímpico en Londres 2012 y Río 2016. Alcanzó una marca personal de 83,32 metros y ostentó múltiples títulos sudamericanos y nacionales. Cada logro de Braian fue mucho más que una cifra: fue la prueba de que los sueños, cuando se persiguen con pasión y esfuerzo, pueden cambiar vidas e inspirar a todo un país. Convencido del poder transformador del deporte, Braian dedicó tiempo a dar clínicas y charlas gratuitas en ese mismo lugar donde hoy cada aplauso que recibieron las máxima figuras del deporte nacional resonó con el legado que él nos dejó: recordándonos que detrás de cada logro deportivo hay historias de superación y sueños colectivos que expresan lo mejor del olimpismo”, destacó el Comité Olímpico Argentino.

Por ello, en la apertura de la Gala el COA recordó a Braian: el presidente Mario Moccia junto a los atletas olímpicos Paula Pareto y Germán Chiaraviglio le entregaron a su familia y a su primer entrenador un cuadro con una imagen que inmortalizó al destacado lanzador de jabalina en una de sus hazañas deportivas más significativas: los I Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010. “Solo quiero darle las gracias al Comité Olímpico Argentino y a Malvinas Argentinas que siempre nos tiene presente y gracias por seguir recordando a mi hijo amado”, fueron las palabras de su madre, muy emocionada.

Los atletas distinguidos por el Comité Olímpico Argentino

Ajedrez: Ernestina Adam y Pablo Ismael Acosta

Atletismo: Micaela Levaggie y Joaquín Gómez

Bádminton: Iona Gualdi y Franco Motto

Béisbol: Keila Luna y Exequiel Talevi

Billar: Laura Jazmín Deud y Santiago Vicente López

Bochas: Candela Pilar Molina y Carmelo Valentín Retamar Brassesco

Bowling: Vanesa Rinke y Alexis Plakoudakis

Boxeo: Tatiana Flores y Edgardo Nicolás Peralta

Bridge: Clara Feintuch y Agustín Nicolás Madala

Canotaje: Paulina Barreiro Hus y Vicente Vergauven

Centros Comunitarios Macabeos: Sol Filarent y Ariel Salomón

Cestoball: Chichi Labake y Luis Marchetti

Ciclismo: Julieta Benedetti y Federico Capello

Colombofilia: Gabriela Belén Caraballo y Pablo Javier Dietrich

Cricket: Albertina Galán y Alan Kirschbaum

Deporte Escolar: Laila Chain y Matías Berenbroek

Deporte Universitario: Giuliana Gamba y Tomás Ezequiel Faggiano

Deportes Acuáticos: Agostina Hein y Ulises Saravia

Equitación: Victoria Santacroce y Damián Ancic

Esgrima: Clara Isabel María de las Mercedes Di Tella y Augusto Antonio Servello

Esquí Náutico y Wakeboard: Eugenia De Armas y Tobías Giorgis

Faustball: Thiara Sosa y Nahuel Vener

Gimnasia: Celeste D’Arcángelo y Daniel Villafañe

Handball: Alma Molina y Santiago Emanuel Silva García

Hockey sobre césped: Juana Castellaro Morello y Tomás Santiago

Hockey sobre hielo y en línea: Delfina Fattore y Owen Haiek

Judo: Agustina Lahiton y Mariano Coto

Karate: Micaela Pacheco y Juan Ignacio Gallardo

Levantamiento de Pesas: María Paz Casadevall y Joaquín Eluney Mesa

Lucha: Camila Agustina Amarilla y Agustín Alejandro Destribats

Motociclismo: Yoselin Altamirano y Valentín Valor

Netball: Catalina Schneider y Luciano Repetti Calvo

Paracaidismo: Laura Poljak y Emilio Santa Coloma

Patín / Skateboarding: Valentina Longo y Matías Dell’Olio

Pelota: María Lis García Calderón y Facundo Andreasen

Pentatlón Moderno y Biatlón: María Belén Serrano y Franco Santiago Serrano

Polo: Mía Cambiaso y Antonio Heguy

Racquetball: María José Vargas Parada y Diego García

Remo: Clara Galfre y Santino Menin

Rugby: María Paula Pedrozo y Santiago Álvarez

Ski / Andinismo: Francesca Baruzzi y Cristóbal Colombo

Sóftbol: Violeta Figueroa y Matías Etchevers

Squash: Paula Rivero y Segundo Portabales

Surf: Juliette Duhaime y Thiago Passeri Pezzati

Taekwondo: Brenda Ruiz Díaz y Nahuel Gillete

Tenis: Solana Sierra y Horacio Zeballos

Tenis de Mesa: Ana Codina y Horacio Cifuentes

Tiro: Fernanda Russo Romero y Marcelo Julián Gutiérrez

Tiro con Arco: Alma Pueyo López y Esteban Jesús Silva

Triatlón: María Emilia Vargas y Thomas Castañeda

Voleibol: Bianca Cugno y Tomás José Capogrosso

Wushu Kung Fu: Julieta Calderón y Jorge Tahan

Yachting: Catalina Turienzo y Guillermo Parada

Fuente: Agencia DIB