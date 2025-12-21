Malvinas Argentinas: el Comité Olímpico Argentino realizó su Gala del Deporte y recordó a Braian Toledo

El Comité Olímpico Argentino homenajeó a Braian Toledo.
Prensa Comité Olímpico Argentino
La nadadora bonaerense Agostina Hein y el palista rionegrino Vicente Vergauven fueron reconocidos como los deportistas del año por el Comité Olímpico Argentino (COA), que realizó su Gala del Deporte Olímpico Argentino este fin de semana en el Polideportivo Braian Toledo de Los Polvorines, en el partido de Malvinas Argentinas.
Durante la Gala, el COA entregó los Premios Centenario, que reconocen a los deportistas que a lo largo del año mostraron excelencia competitiva, compromiso con los valores olímpicos y tuvieron logros destacados a nivel nacional e internacional. La distinción fue instaurada en 2023.
Entre los atletas que se destacaron en cada disciplina, el Comité Olímpico otorgó su máximo reconocimiento de “Mejores Deportistas del Año” a Agostina Hein. La deportista de Campana, con apenas 17 años se convirtió en la gran revelación de la natación: campeona mundial junior en los 400 metros combinados -además logró una medalla de plata-, ganadora de ocho medallas (tres de oro, cuatro de plata y una de bronce) en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción (Paraguay) y dominadora absoluta en los Campeonatos Sudamericano y Argentino, sumando triunfos y récords incluso estos últimos días del año.
Junto a Hein, también fue elegido “mejor deportista” el rionegrino Vicente Vergauven, quien brilló en canotaje con una actuación histórica en Asunción 2025: dos medallas de oro en K2 y K4 500 metros, una plata en K1 1000 metros y un bronce en K1 500 metros.
Hein y Vergauven se unieron así al listado de mejores deportistas que inauguraron en 2023 la marplatense Belén Casetta y el olavarriense Agustín Vernice, y que continuaron en 2024 la sampedrina Eugenia Bosco y el cordobés José “Maligno” Torres.
Las Leonas y más distinciones a 25 años de Sídney
Durante la Gala, además, se entregaron diversas distinciones, entre ellas la de “trayectoria como entrenador” para Leticia Brunati (beach handball) y Gabriel Taraburelli (taekwondo). Pero el momento más destacado llegó cuando el Comité Olímpico conmemoró el 25º aniversario de los Juegos de Sídney 2000, con entrega de diploma de reconocimiento a los atletas que representaron al país en aquella edición. Entre los distinguidos estuvieron Jerónimo Bidegain, Oscar Cortínez, Gabriel Taraburelli, Serena Bibiana Amato, Alejandra García, Carolina Mariani, María Julia Garisoain, Marisa Peguri, Matías Vila, Pablo Pereyra y Jorge Lombi.
La elección del “Polideportivo Braian Toledo” como sede para la Gala tuvo un valor simbólico enorme. “Es un homenaje a Braian Toledo, quien no solo fue un atleta excepcional, fue un símbolo de esperanza y superación. Conquistó el mundo desde muy joven: campeón mundial juvenil en Mar del Plata 2010 con un récord histórico de 89,34 metros, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010, medallista en mundiales y Juegos Panamericanos, y finalista olímpico en Londres 2012 y Río 2016. Alcanzó una marca personal de 83,32 metros y ostentó múltiples títulos sudamericanos y nacionales. Cada logro de Braian fue mucho más que una cifra: fue la prueba de que los sueños, cuando se persiguen con pasión y esfuerzo, pueden cambiar vidas e inspirar a todo un país. Convencido del poder transformador del deporte, Braian dedicó tiempo a dar clínicas y charlas gratuitas en ese mismo lugar donde hoy cada aplauso que recibieron las máxima figuras del deporte nacional resonó con el legado que él nos dejó: recordándonos que detrás de cada logro deportivo hay historias de superación y sueños colectivos que expresan lo mejor del olimpismo”, destacó el Comité Olímpico Argentino.
Por ello, en la apertura de la Gala el COA recordó a Braian: el presidente Mario Moccia junto a los atletas olímpicos Paula Pareto y Germán Chiaraviglio le entregaron a su familia y a su primer entrenador un cuadro con una imagen que inmortalizó al destacado lanzador de jabalina en una de sus hazañas deportivas más significativas: los I Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010. “Solo quiero darle las gracias al Comité Olímpico Argentino y a Malvinas Argentinas que siempre nos tiene presente y gracias por seguir recordando a mi hijo amado”, fueron las palabras de su madre, muy emocionada.
Los atletas distinguidos por el Comité Olímpico Argentino
Ajedrez: Ernestina Adam y Pablo Ismael Acosta
Atletismo: Micaela Levaggie y Joaquín Gómez
Bádminton: Iona Gualdi y Franco Motto
Béisbol: Keila Luna y Exequiel Talevi
Billar: Laura Jazmín Deud y Santiago Vicente López
Bochas: Candela Pilar Molina y Carmelo Valentín Retamar Brassesco
Bowling: Vanesa Rinke y Alexis Plakoudakis
Boxeo: Tatiana Flores y Edgardo Nicolás Peralta
Bridge: Clara Feintuch y Agustín Nicolás Madala
Canotaje: Paulina Barreiro Hus y Vicente Vergauven
Centros Comunitarios Macabeos: Sol Filarent y Ariel Salomón
Cestoball: Chichi Labake y Luis Marchetti
Ciclismo: Julieta Benedetti y Federico Capello
Colombofilia: Gabriela Belén Caraballo y Pablo Javier Dietrich
Cricket: Albertina Galán y Alan Kirschbaum
Deporte Escolar: Laila Chain y Matías Berenbroek
Deporte Universitario: Giuliana Gamba y Tomás Ezequiel Faggiano
Deportes Acuáticos: Agostina Hein y Ulises Saravia
Equitación: Victoria Santacroce y Damián Ancic
Esgrima: Clara Isabel María de las Mercedes Di Tella y Augusto Antonio Servello
Esquí Náutico y Wakeboard: Eugenia De Armas y Tobías Giorgis
Faustball: Thiara Sosa y Nahuel Vener
Gimnasia: Celeste D’Arcángelo y Daniel Villafañe
Handball: Alma Molina y Santiago Emanuel Silva García
Hockey sobre césped: Juana Castellaro Morello y Tomás Santiago
Hockey sobre hielo y en línea: Delfina Fattore y Owen Haiek
Judo: Agustina Lahiton y Mariano Coto
Karate: Micaela Pacheco y Juan Ignacio Gallardo
Levantamiento de Pesas: María Paz Casadevall y Joaquín Eluney Mesa
Lucha: Camila Agustina Amarilla y Agustín Alejandro Destribats
Motociclismo: Yoselin Altamirano y Valentín Valor
Netball: Catalina Schneider y Luciano Repetti Calvo
Paracaidismo: Laura Poljak y Emilio Santa Coloma
Patín / Skateboarding: Valentina Longo y Matías Dell’Olio
Pelota: María Lis García Calderón y Facundo Andreasen
Pentatlón Moderno y Biatlón: María Belén Serrano y Franco Santiago Serrano
Polo: Mía Cambiaso y Antonio Heguy
Racquetball: María José Vargas Parada y Diego García
Remo: Clara Galfre y Santino Menin
Rugby: María Paula Pedrozo y Santiago Álvarez
Ski / Andinismo: Francesca Baruzzi y Cristóbal Colombo
Sóftbol: Violeta Figueroa y Matías Etchevers
Squash: Paula Rivero y Segundo Portabales
Surf: Juliette Duhaime y Thiago Passeri Pezzati
Taekwondo: Brenda Ruiz Díaz y Nahuel Gillete
Tenis: Solana Sierra y Horacio Zeballos
Tenis de Mesa: Ana Codina y Horacio Cifuentes
Tiro: Fernanda Russo Romero y Marcelo Julián Gutiérrez
Tiro con Arco: Alma Pueyo López y Esteban Jesús Silva