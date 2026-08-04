martes 04 de agosto de 2026
4 de agosto de 2026 - 12:48

En octubre, la selección -¿con Messi?- se reencontrará con la hinchada en Buenos Aires

A menos de tres meses de la final del Mundial 2026, la selección argentina jugaría un amistoso, probablemente en el estadio de River y ante Uruguay.

Por Agencia DIB
El equipo de la final se reencontraría con la hinchada en Buenos Aires durante un amistoso de la selección.

El equipo de la final se reencontraría con la hinchada en Buenos Aires durante un amistoso de la selección.

X selección nacional

FIFA habilitó la primera “ventana” internacional después del Mundial 2026 -entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre- para que equipos nacionales disputen amistosos. AFA está en plenas negociaciones para que la selección juegue dos partidos en Asia y uno en Argentina, que sería el reencuentro de la Scaloneta con la hinchada.

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La planificación todavía se encuentra en etapa de negociación y ninguno de los rivales ni las sedes fue confirmado oficialmente, aunque las gestiones para regresar al mercado asiático estarían avanzadas. En tanto que el partido en Buenos Aires se jugaría en el estadio de River Plate y ante la selección de Uruguay.

¿Estará Messi en el reencuentro?

La presencia de Messi es clave para la organización de los tres amistosos. El cachet de la selección argentina no es el mismo si él no está en el equipo,obviamente. En un principio Leo habría dado el ok para participar de esta primera convocatoria después de la final ante España, en Nueva York.

Tanto la gira asiática como el encuentro en Buenos Aires, servirían a Lionel Scaloni para encarar la renovación del plantel con vistas al Mundial 2030, en el que habrá partidos en nuestro país.

Antes de fin de año habrá otra fecha FIFA entre el 9 y el 17 de noviembre, en el que se jugarían otros dos amistosos. Cabe recordar que en diciembre termina el contrato de Scaloni con AFA, y no se sabe si continuará como DT.

Fuente: Agencia DIB

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