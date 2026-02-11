La Plata: la AFA quiere llevar a 50.000 espectadores la capacidad del Estadio Único

En la sesión presencial y remota que llevó adelante el martes el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) se presentó el proyecto que la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia tiene para la explotación del ahora llamado Estadio Ciudad de La Plata " Diego Armando Maradona - Tricampeones Del Mundo" .

A cargo de la exposición estuvo Fernando Isla Casares , director del Estadio. A través de una presentación visual se mostró cómo se van a ir desarrollando las obras proyectadas y el resultado final de las mismas. “Va a haber un shop, un museo, un restobar y un estacionamiento de tres plantas con capacidad para 3.000 vehículos, que no solo será beneficioso para los espectadores que asistan, sino también para su uso diario por la Ciudad de La Plata”.

Actualmente, el Estadio tiene una capacidad de 42.000 espectadores y con las reformas que se tienen previstas en los 182 Palcos y en una segunda etapa de obras se puede llegar a los 50.000”. De acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial número 6.828, las butacas van a ser de una paleta de colores, “básicamente celeste, blanca y con algo amarillo”.

Por otro lado, “se está analizando el tema del nivel del campo de juego, que es una obra estructural bastante compleja”, dice el Boletín. También se realizarán mejoras en el vestuario de árbitros, la confitería, el palco principal para los dirigentes, los sanitarios y la sala de conferencias, entre otras. Y se va a renovar y actualizar toda el área de Kinesiología.

Sobre la marcha de las obras, ya hay un contrato cerrado con la empresa cordobesa Sinergia para el reemplazo de las 1.800 lámparas halógenas de propiedad de la Provincia por un sistema de iluminación Led que cumple con los requisitos de la Conmebol y de la FIFA. También hay otro contrato firmado con la empresa Urbano, “a la cual ya se le pagó el anticipo”, que iniciará los trabajos en el campo de juego. Y a propósito del terreno de juego, “en una segunda etapa se está analizando bajar su nivel para luego poder ampliar la capacidad del Estadio en alrededor de 10.000 ubicaciones”.

Según la AFA, todas estas reformas ya fueron presentadas y aprobadas por los organismos de contralor de la Provincia. “Se prevé que el Estadio esté habilitado para su utilización a partir del mes de mayo de 2026 y que las obras totales previstas en esta primera etapa se encuentren finalizadas para el mes de octubre de 2026”.

Según se consigna en el mismo Boletín, para cerrar el tema Tapia informó que para octubre ya se tiene previsto la realización de recitales que permitirán los ingresos necesarios para su reinversión en la puesta en valor del Estadio.

Paso formal, luego del informe, por unanimidad, los miembros del Comité Ejecutivo aprobaron lo actuado hasta el momento y el plan de acción a futuro.

Fuente: Agencia DIB