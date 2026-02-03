El Estado anunció la subasta de otro inmueble en La Plata de más de 2.000 metros cuadrados

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) autorizó la convocatoria a una subasta pública para la venta de un sector de un inmueble propiedad del Estado Nacional ubicado en la intersección de las calles 116 y 41 de la ciudad de La Plata , con un valor base superior a los 1,4 millones de dólares.

La medida quedó oficializada a través de la Resolución 31/2026 , publicada este martes en el Boletín Oficial, que aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que regirá la Subasta Pública 392-0014-SPU26 para la enajenación de una parte del predio identificado catastralmente como Partido 55, Circunscripción I, Sección A, Manzana 43, Parcela 7B .

El inmueble cuenta con una superficie de terreno aproximada, sujeta a mensura, de 2.221 metros cuadrados , además de una superficie cubierta cercana a los 96 metros cuadrados y una superficie semicubierta de unos 458 metros cuadrados. Desde los años '90 es utilizado como estacionamiento del Bingo de la capital bonaerense , ubicado a tan solo una cuadra; aunque el inmueble continuó siendo propiedad del Estado nacional y nunca fue transferido formalmente a la sala de juegos.

Según se detalla en los considerandos de la norma, el pedido de venta fue formulado por la Dirección de Asuntos Comunitarios, luego de que el predio fuera desafectado de la jurisdicción del Estado Mayor General del Ejército mediante la Resolución 8, dictada el 8 de enero de 2026.

El Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó el valor venal del inmueble, al contado y desocupado, en 2.166 millones de pesos o su equivalente a 1.463.513 dólares estadounidenses, de acuerdo con un dictamen fechado el 23 de diciembre de 2025. En tanto, el valor base de venta fue establecido en 1.317.567 dólares, conforme al procedimiento interno vigente de la AABE.

Todos los montos fueron calculados tomando como referencia el tipo de cambio del Banco de la Nación Argentina de 1.480 pesos por dólar, correspondiente al 17 de diciembre de 2025.

Sin valor patrimonial

El procedimiento se enmarca en el régimen de Subasta Pública previsto en el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y en el Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado Nacional. Además, la Comisión Nacional de Monumentos informó que el inmueble no posee valor patrimonial, mientras que la Escribanía General del Gobierno de la Nación intervino en el trámite administrativo.

Los recursos que se obtengan con la venta, una vez deducidos los gastos correspondientes, serán afectados conforme a lo establecido en el decreto que regula el funcionamiento de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

