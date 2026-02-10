Kicillof habilitó el Acueducto Norte que brinda agua potable a barrios del Gran La Plata

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , encabezó este martes el acto de habilitación del Acueducto Norte de la ciudad de La Plata , una obra que demandó una inversión de $10.213 millones para mejorar el abastecimiento de agua potable en la capital bonaerense que llega a más de 30 mil habitantes.

“Las obras de este acueducto no fueron aisladas: forman parte de un plan integral que diseñamos junto al intendente Julio Alak y que estamos llevando adelante para dar respuesta a un problema estructural de la región capital ”, afirmó Kicillof.

“Este proyecto para optimizar el abastecimiento de agua potable demanda una inversión millonaria, que solo puede afrontar un Estado que piensa en el bienestar de los bonaerenses y de las próximas generaciones”, agregó el gobernador en el acto realizado en el Salón Dorado de la Municipalidad, junto al intendente local, Julio Alak ; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis , y el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez .

La obra abarcó la reparación integral de 8,5 km de cañería y la puesta en valor de la estación de bombeo ubicada en 120 y 33. De esta forma, se podrá duplicar la presión y mejorar el servicio a más de 34 mil vecinos y vecinas de las localidades de Tolosa, Gonnet, Ringuelet y Villa Castells, solucionando una demanda histórica de la zona norte de la ciudad.

Al respecto, Alak remarcó: “Nuestro compromiso es volver a jerarquizar a La Plata como ciudad capital de una Provincia en la que todos y todas tengan una mejor calidad de vida”. A su vez, Álvarez recordó que el Acueducto Norte forma parte de la Etapa I del Plan Hídrico de la Región Capital, que incluye también a Berisso y Ensenada, con el que además renovaremos cañerías en más de 1.900 cuadras para proveer mejor calidad de servicio”.

Inversión internacional

Esta rehabilitación del acueducto forma parte de la primera etapa del Plan Hídrico del Gran La Plata, que incluye también la construcción de la Planta Potabilizadora para la Región Capital y otras obras complementarias.

En el acto se firmó un convenio para dar inicio a la siguiente fase, que con financiamiento del Fondo Kuwaití y una inversión de US$50 millones, permitirá la construcción del Acueducto Parque San Martín; de una nueva cisterna y estación de bombeo en el Estadio Único; y el Acueducto Secundario Oeste, entre otras obras estructurales.

Durante la jornada, Kicillof anunció también obras para mejorar la circulación y la logística en La Plata: la bajada de la autopista en City Bell y la puesta en valor integral de la avenida 155.

Fuente: Agencia DIB